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因應台灣明年進入超高齡社會 台中家順日照中心今天開幕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影

因應台灣超高齡化社會來臨，家寶基金會建構社區安全網絡，興建成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區啟用，台中市衛生局副局長陳麗娟致詞表示，明年台灣邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，家庭負擔重，長照資源和據點更重要。

家寶基金會董事長童瑞龍表示，家有一老如有一寶，幾乎每個家庭都有寶，台灣已邁入高齡化社會，有些家長無法周到照顧長者，家寶基金會就是要照顧服務這些長者，

台中市衛生局副局長陳麗娟表示，明年台灣邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，家庭負擔重，長照從1.0到2.0，以後有3.0，長照已不只是國家政策，民眾都感受到此問題重要，她說台中市65歲以上人口有46萬人以上，數字還在增加，台中市老化人口占比16%，中央統計全國是18%，明年邁入20%，長照資源和據點都很重要。

依內政部資料，截至今年1月，台灣65歲以上人口超過431萬人、佔總人口數18.4%；行政院長卓榮泰也曾說，我國將於明年進入超高齡社會，為營造友善高齡的生活環境，政府已於2023至2026年投入逾1200億相關經費。

家寶基金會成立於2017年，因應超高齡化社會來臨，努力建構綿密的社區安全網絡，基金會除了社區整合性服務、居家服務、C據點長照巷弄站、失智據點、輔具中心、交通接送等服務外，更希望能提供長輩在熟悉社區中有個安心照護的地方。

家順日照中心今天剪綵開幕活動，由家寶基金會董事長童瑞龍與董事顧問群主持，台中市衛生局副局長陳麗娟等人到場。

家寶基金會執行長張心怡表示，家順日間照顧中心服務時間為周一至周五早上7點30分至下午5點30分，提供失智或失能的長輩在生活上需要的基本照顧、餐飲服務及交通接送服務外，每天也安排提升長輩健康及社交能力的健康促進、文康休閒等活動；還提供家屬照顧指導服務，讓照顧者能夠喘息並獲得支持的力量，創造長輩與家屬更和諧更樂活的人生。

家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用，台中市衛生局副局長陳麗娟應邀到場。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用，台中市衛生局副局長陳麗娟應邀到場。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影
家寶基金會，因應超高齡化社會的來臨，建構社區安全網絡，成立「附設家順社區長照機構」家順日照中心，今天在台中市沙鹿區開幕啟用。記者游振昇／攝影

台中市 衛生局 長照 高齡化

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