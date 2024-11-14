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台南補助外送員電動車申請低 外送員不領情：騎油車便宜

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市首創在空品不良季節，推動補助外送員電動車月租費補助，10月上路迄今僅有3人申請，有外送員坦言，政府提供電動車月租補助雖立意良好，但對於現在騎油車的人來說，不會特地為了補助而換車。圖／南市環保局提供
台南市首創在空品不良季節，推動補助外送員電動車月租費補助，10月上路迄今僅有3人申請，有外送員坦言，政府提供電動車月租補助雖立意良好，但對於現在騎油車的人來說，不會特地為了補助而換車。圖／南市環保局提供

台南市首創在空品不良季節，推動補助外送員電動車月租費補助，但10月上路迄今僅有3人申請，對外送員來說似乎吸引力不佳，台南一名林姓外送員坦言，政府提供電動車月租補助雖立意良好，但對於現在騎油車的人來說，不會特地為了補助而換車。

林姓外送員說，市府針對機車更換成電動車提供月租補助，對年輕外送族群來說，應該還是有吸引力，畢竟可多少補貼一些費用，不過，自己不會為了要申請補助，就去更換電動車，畢竟電動車購車成本不低，且長時間騎乘的保養、維修等費用，都比一般油車來得貴。

他也提到，台南的外送員雖有不少是騎電動車，但電動車需要更換電池，要是在更換站換到使用較久的電池，可能騎沒多久又要換電池，且外送途中還要特地繞路去找電池交換站，相對來說，油車加1次油就可以騎很久、很多趟，對外送員而言，時間就是金錢，也可以接更多單。

台南 外送員 電動

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