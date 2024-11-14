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天兔颱風來勢洶洶 水利署示警：濁水溪上游有致災風險

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段，水利署展開塔羅灣溪河道清疏作業。圖／四河分署提供
颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段，水利署展開塔羅灣溪河道清疏作業。圖／四河分署提供

因應秋颱天兔逼近，水利署第四河川分署表示，今年颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段（丹大、郡大溪）及陳有蘭溪上游等地區，總雨量約介於100至200公釐，且下游適逢滿潮，使得彰化沿海鄉鎮地區需注意有致災的風險。

第四河川分署指出，依中央氣象署最新預報顯示，天兔颱風11月15日起，可能開始影響全台天氣，且可能與東北季風產生共伴效應，因此針對南投縣信義鄉濁水溪上游如丹大、郡大溪及陳有蘭溪上游等地，強降雨過後常有水位急遽上漲，不得不提前防範布署各項防汛整備。

分署長李友平表示，因應颱風影響，除加強水情資訊監控、在建工程整備，對凱米風災後搶修險地區巡查及濁水溪出海口揚塵應變作為外，已完成疏濬作業提升河道通洪能力、進行河道整理避免水流直衝，並對高灘地堤前施作培厚及拋塊石保護等措施，並提醒民眾於汛期間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水。

農村水保署也表示，先前因0403及0423花蓮地震、凱米颱風、山陀兒颱風及康芮颱風影響區域，災後新生崩塌致坡地致災風險增加，已同步啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，呼籲民眾避免前往山區活動外，也將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒預報，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，加強警戒嚴防災害發生。

颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段，水利署展開低水護岸河道整理。圖／四河分署提供
颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段，水利署展開低水護岸河道整理。圖／四河分署提供
信義鄉東埔村投95線4.3公里處，強降雨後常常遭土石流淹沒，並造成雙向進出交通中斷。圖／村長伍金豎提供
信義鄉東埔村投95線4.3公里處，強降雨後常常遭土石流淹沒，並造成雙向進出交通中斷。圖／村長伍金豎提供

土石流 天兔 濁水溪 颱風

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