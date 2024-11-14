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行人地獄？台中人行道堪比障礙賽「4成不合格」 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市高鐵特區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人側身貼牆通過。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵特區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人側身貼牆通過。記者趙容萱／攝影

台中市議員關心台中市人行道有近4成不合格，其中5%寬度不足90公分，有的還被雜物、電箱擋道等，行人通行堪比障礙賽，淪為「行人地獄」惹民怨；市府表示，既有道路改善，新闢道路朝最新規範努力

市議員陳俞融、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、張芬郁、謝家宜等人昨質詢，針對台中市人行道淨寬小於1.5公尺達4成，要求市府盡速改善。

市議員陳俞融說，依內政部最新今年9月12日修正市區道路及附屬工程設計規範規定，人行道淨寬以2.5公尺以上為宜；道路寬度12公尺以下者，淨寬不得小於1.2公尺，如受限於道路現況，經該管主管機關同意者，其淨寬不得小於0.9公尺。

陳俞融指出，根據市府資料，台中市有1萬3921處人行道，其中淨寬大於2.5公尺共3145處、22.6%；淨寬0.9至1.5公尺共4534處、32.6%，不足0.9公尺701處，5%，以內政部新標準檢視，台中市人行道不合格。

她說明，其中，淨寬未達1.5公尺達38.6%、約4成，甚至淨寬未達0.9公尺還有5%，到底要台中市民怎麼通行？人行道已經不多，但好不容易有人行道，卻又寸步難行，可見台中市人行空間還有很長一段路要走。

陳俞融指出，檢視市府今年接管24條重劃區道路，明明路寬逾15公尺，但其中9條人行道淨寬不足2.5公尺、占37%，為何不一次滿足標準？另今年至10月市府新闢6條道路設有人行道，但其中4條未達2.5公尺，要求市府以最高標準盡速改善。

市議員曾威表示，台中高鐵特區有多條舊有人行道需改善，不但人行道狹窄，還被雜物、碎石、雜草和電箱、電桿等擋道，行人通行堪比障礙賽，淪為「行人地獄」惹民怨，建議優先將醫院和學校周邊需求高先行整理。

建設局長陳大田回應，既有道路寬度要趕快檢討改善，部分新闢道路經歷用地取得程序等，與新規範有時間差，依照舊規範；規畫中新闢道路，建設局會統一跟各局處協調，朝最新規範努力。

台中市議員曾威昨質詢，台中高鐵特區人行道堪比障礙賽，淪為「行人地獄」惹民怨。記者趙容萱／攝影
台中市議員曾威昨質詢，台中高鐵特區人行道堪比障礙賽，淪為「行人地獄」惹民怨。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳俞融（右三）等人昨質詢台中市人行道通行難。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳俞融（右三）等人昨質詢台中市人行道通行難。記者趙容萱／攝影
台中高鐵特區烏日區三榮路二段人行道窄，又有電桿基座、公車站牌擋道，行人難通過。記者趙容萱／攝影
台中高鐵特區烏日區三榮路二段人行道窄，又有電桿基座、公車站牌擋道，行人難通過。記者趙容萱／攝影

人行道 台中市 行人地獄

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