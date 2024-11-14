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列管10萬戶 台中違建挨批拆得慢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

中市府列管10萬戶新舊違建，無黨議員吳佩芸指出，違章數達新高峰，要求比照北市建違章建築查報系統供民眾查詢，都發局表示可研議，並指兩年來拆除結案數居六都第二，涉公安或施工中違建，逾期未改善將強制拆除。

吳佩芸指出，今年7月接獲陳情，指南屯區中和里一處貨櫃屋違建、阻礙交通視線，交通局會勘也認定有安全疑慮 ，都發局直到8月中旬才完成拆除。

吳佩芸表示，市民在「政府資料開放平台」網站留言，希望市府公開違建房屋地址列表，建議開放查詢「違建列管時間」、「列管案件字號」、「違建房屋地址」等，當時市府都發局在系統上回覆「預計2023年度開放民眾查詢」，但至今不見蹤影。

吳佩芸認為台中市政府處理違建態度消極，面對累積列管的10萬多戶新舊違建拆除緩慢，她要求中市府，比照台北市府建置違建查報系統，供民眾查詢違建案件、了解處理情況及進度。

吳佩芸質疑，建置違建查報系統對市政府很困難嗎？還是擔心有不能曝光的秘密？擔心民意代表喬違建留下紀錄不好看？

都發局長李正偉表示，違建是未經許可建築，會有公安疑慮，不支持。市府努力拆違建，依國土署統計資料，中市2022、2023年拆除結案數分別是7631件、8096件，在六都均排名第二。有關開放查詢違建資料，將參考其他縣市作法，研議辦理。

北市府 吳佩芸 違建

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