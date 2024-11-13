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台中朝聖「彩虹眷村」先見「落漆公園」？市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供

台中市議員何文海今質詢，台中國際級景點「彩虹眷村」因創作者「彩虹爺爺」黃永阜繽紛多彩的素人彩繪，吸引國內外遊客朝聖，但一旁彩虹公園圍牆卻處處斑駁，淪為「落漆公園」。建設局說，加速補漆等改善。

何文海說，黃永阜在今年初去世，但留給台中市的彩虹眷村是南屯人的光榮，也是給台中市的禮物，「彩虹眷村」不收門票，吸引國內遊客，更紅到國際，迄今仍有不少來自馬來西亞、新加坡等國際遊客慕名到訪，人氣旺。

何文海指出，但彩虹眷村外的彩虹公園，原本五顏六色的彩繪圍牆竟處處斑駁，彩繪掉漆嚴重，多處甚至已難以辨識彩繪內容，大批觀光客遠道而來，先看到竟是「落漆的公園」，市府竟放任高知名度觀光景點失色，根本貽笑大方，更曝露市府無心維護推廣。

何文海建議，不少遊客搭遊覽車或開車到訪彩虹眷村，由於附近新的大樓林立、人口增加，周邊停車空間不足，出現停車亂象，建議市府加速改善落漆的公園，並且規畫停車場，打造成台中新亮點。

建設局指出，經會同文化局現勘評估，預計11月底前先清潔生青苔牆面，減少蚊蟲孳生；圍牆彩繪漆面斑駁、脫落，將參照文化局「彩虹村前廣場彩繪補漆方式」，就圍牆既存彩繪圖案補漆維護，以恢復繽紛多彩的外觀。

台中市副市長黃國榮說，彩虹眷村是他擔任文化局長時協助保留下來的，會請市府各單位妥善規畫維護。

台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供
台中市議員何文海今質詢，彩虹眷村一旁的彩虹公園圍牆斑駁、落漆。建設局說，加速補漆等改善。圖／何文海提供

台中市 彩繪 彩虹眷村

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