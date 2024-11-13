串連雲林、彰化交通 國3林內段增設簡單鑽石型交流道提案獲鼓掌通過

雲林、彰化2年前簽署合作意向書，將在國道3號林內段增設交流道匝道，銜接南彰化縣道141線，促進兩地發展，雲林縣政府已完成規畫報告，提出增設「簡單鑽石型交流道」，今舉辦地方說明會，現場一致鼓掌通過，將於下月提報中央核定。

彰化縣長期爭取國道3號南雲交流道開通往彰化方向匝道及聯絡橋樑興建，2022年彰化縣長王惠美邀請時任交通部長王國材現場考察，經評估跨濁水溪彰南大橋新建所需經費逾40億，若可在國道3號林內段增設交流道匝道，銜接南彰化縣道141線（彰雲大橋），不但達到預期效益，且較原方案更具經濟性，同年底彰化、雲林簽署共同合作意向書，由雲林縣啟動辦理可行性評估，以利未來兩縣發展。

雲林縣交通工務局長汪令堯說，可行性評估已經完成，考量建設效應、經費需求、工期及用地等因素，認為增設「簡單鑽石型交流道」較為可行，整體經費10億85萬元，工期900日曆天，完工後，原本彰化二水鄉的民眾要上交流道要25分鐘的車程，如果從林內交流道上可以節省15分鐘的車程。

今天該案舉辦地方說明會，雲林縣長張麗善、彰化縣副縣長林田富、彰化縣立委陳素月、雲林縣議員張維崢、林內鄉長劉姿言、彰化縣議員鄭俊雄等人都到場關心，現場針對雲林縣府規畫一致鼓掌通過，汪令堯表示，縣府將於下月提報中央核定該案。

張麗善表示，期盼中央能支持經費，以助國道三號交流道的完成，進一步造福彰化縣、雲林縣，甚至南投縣，讓林內鄉、二水鄉及竹山鎮等鄰近地區得以受益，並促進地方發展。