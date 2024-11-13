南投獎助出國學習 114年增500萬擴及大專院校生

南投縣政府今年開辦學生出國獎助金，編列800萬元補助18所學校至7國交流，還有13名高中職學生至英國、美國等地進修學習，縣府明年增加500萬元，補助對象擴及大專院校學生。

南投縣政府獎助學生出國學習，今天下午在縣立旭光高中舉辦各級學校出國學習獎助學金成果發表暨明年大專院校學生出國學習獎助學金發布記者會，南投縣政府秘書長洪瑞智會中宣布明年增加新台幣500萬元預算，補助對象新增南投縣籍大專院校學生個人出國學習。

發表會除透過影片介紹今年申請出國18所學校團體交流、表演與競賽成果，並由旭光高中、南投高中代表學生分享前往澳洲、英國暑期遊學成果。洪瑞智說，今年是縣府第1次補助學生出國，共編列800萬元補助學校團體、學生個人申請。

洪瑞智表示，今年申請相當踴躍，縣府共補助18所學校出國參訪、交流；個人申請也補助13名高中職生分別至英國、澳洲、美國、菲律賓等大學進修學習與交流，展現南投縣各級學校推廣國際教育積極性，鼓勵學生把握出國歷練學習機會，走出舒適圈、踴躍申請。

洪瑞智說，明年增加500萬元經費，補助對象擴及設籍南投縣的大專院校學生、碩博士生，補助類別包含1年內短期進修、交換生、遊學、國外實習；補助身分包含4名低收或中低收學生，每人最多50萬元，及一般生10人，每人最多25萬元；另有50萬元備用金，上半年及下半年各1次申請，明年上半年度今年11月30日前受理。