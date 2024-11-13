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老幼共學 國小學童學泡茶暖心陪伴爺爺奶奶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，今天舉辦老幼共學活動，國小學童學泡茶，陪長者聊天。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，今天舉辦老幼共學活動，國小學童學泡茶，陪長者聊天。圖／豐原長青元氣學堂提供

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，今天舉辦老幼共學活動，豐原區瑞穗國小學童學習靜下心成為小茶師，在豐原長青元氣學堂為爺爺奶奶們泡茶，陪他們聊天，傳遞關心與愛心。

今天的課程在教導學童如何「靜下心」感受茶道的文化內涵，並學會實際使用小壺茶具泡茶，以行動關懷長者，學童們學習了泡茶的技巧，還了解茶文化的歷史與意義。

學童們到長青元氣學堂探訪時，進行茶會服務，親手泡製熱茶遞給爺爺奶奶們，坐下與他們聊天，學童笑容讓爺爺奶奶們感到溫馨。

一名國小六年級學生說「我覺得跟長輩聊天很開心，也發現爺爺奶奶也會說許多有趣的故事，還學到很多生活智慧。」瑞穗國小校長詹文成表示，喝茶就像品嘗人生百態，每一種茶都有其獨特的風味與故事，正如每個人的人生經歷都各有不同，孩子們的成長不只是知識的累積，更是情感的培養。透過這樣的活動，希望孩子能學會尊敬長者、珍惜當下。

豐原長青元氣學堂組長王子勻表示，該學堂自民國107年度起至今舉辦數場老幼共學活動，因為孩子的加入，長輩和小朋友彼此交融、共同成長，如同以前的大家庭，相互幫助成為彼此最大的後盾，藉由家庭的力量一起照顧家中長輩和小孩。

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，今天舉辦老幼共學活動，國小學童學泡茶，陪長者聊天。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，今天舉辦老幼共學活動，國小學童學泡茶，陪長者聊天。圖／豐原長青元氣學堂提供

奶奶 爺爺 豐原

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