埔里、仁愛上山注意！台14線埔霧公路屯原段 明起施工管制

台14線埔霧公路銜接埔里、仁愛兩地，通往清境、廬山、合歡山等景點，為提升行車安全，公路局排定明天（四）起至19日（二）上午8時至下午5時於95.1K、96.6K路段進行上邊坡保護工程，施工期間封路實施交通管制，採整點放行1次。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛的重要道路，更銜接台14甲線合歡山公路通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，因車流量大，為提升道路邊坡強度及韌性，讓行車更安全，公路局中區養護工程分局埔里工務段規畫上邊坡保護工程。

埔里工務段表示，台14線95.1K、96.6K屯原路段上邊坡保護工程於11月14日（四）至19日（二）每天上午8時至下午5時施工，但因道路狹窄無法半半施工，因此施工時封閉實施交通管制，採整點放行1次，並視現場狀況機動調整。

而台14線屯原路段已為該路線末段，周邊住戶稀少，但因鄰近能高越嶺國家步道西段屯原登山口，常有山友通行。不過，受先前颱風影響，該步道沿線多處崩塌受損，目前公告封園，因此本周末假日將照常施工，若行經務必遵守交管指揮。

公路局仍提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。