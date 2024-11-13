影／今被定調偏鄉大設陸域風機 彰化芳苑昔有多繁華這裡看得見

彰化俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗（北斗）、五番挖（芳苑）」，芳苑鄉今為偏鄉力抗陸域風機，昔日卻有8家成衣廠，為台北五分埔成衣市集奠定基礎，這些繁華過往盡在今出版「生命詠嘆調」，透過45名耆老個人生活史看見芳苑今昔。

彰化縣芳苑鄉公所申請文化部補助及縣政府文化局協助，出版縣內第一部耆老訪談錄，今在芳苑鄉公所舉辦新書發表會，芳苑鄉文史工作者洪勝湖及多名受訪長者出席，有趣的是行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、縣議員洪騰明到場，「論輩不論歲」洪宗熠是洪勝湖的叔公，洪騰明是叔叔，等於家族「長輩」也來捧場。

洪勝湖表示，6年前他寫芳苑鄉四個村的村史，除了芳苑鄉志，竟找不到其它材料，鄉志對很多鄉內歷史和事物也付之闕如，那時他在二林社大上關於村史的課程，就在老師指導下，用3年訪問超過百名耆老並書寫訪談內容，由文化局出版「芳苑鄉滄桑紀事」，現在挑選其中45人的個人生活史出版「生命詠嘆調」難免有遺珠之憾。

「訪談耆老，不只看到鄉親個人歷史，也看到芳苑歷史。」洪勝湖說，從鄉親口中，昔日芳苑港邊停靠29艘大船討海捕捉烏魚、闊腹，當時捕鰻苗論斤秤重而非算尾數，那時文蛤苗整桶的挖掘；芳苑陸上遍植花生與芝麻，有9間「油車間（榨油廠）」，鄉內有8家成衣廠，鄉親帶成衣北上五分埔、沙鹿鹿仔寮，為那兩處打造成衣王國。