南投農地回填土方遭取締 縣議員要求複查後解除管制

南投縣頻遭廢土入侵，縣議員吳國昌今天表示，有農民已重新栽培作物，還是被告發，應讓農民有改過機會。農業處擔心，一旦放寬取締，廢土將進一步入侵。縣長許淑華說，農民主要不清楚回填土方需申請才觸法，複查確實有種植，會解除管制，避免農民困擾。

南投地廣人稀，各鄉鎮遭傾倒廢棄土情況嚴重，去年卡努風災過後，甚至就有廢棄土傾倒在仁愛鄉災區。有民眾認為，目前依廢清法、區域計畫法取締偷倒廢棄土，除非情節嚴重或當場查獲，可依廢清法移送法辦，否則大都依區域計畫法開罰，相對於偷倒廢土利益龐大，幾乎沒有嚇阻效果。

縣議員吳國昌今天說，縣府加強取締傾倒廢土，卻有農民因為農地回填土方遭取締，尤其農民不熟悉法令，因農地過於濕軟難以耕種，因此載運乾淨土方改善土壤，但因為沒有申請，遭到取締或檢舉，地政、農業單位到場，認為農地違規使用裁罰。

吳國昌說，農民遭裁罰後，隔年還發現原本農地因農賦停徵，不需繳納地價稅，但遭取締後還需繳地價稅，且2千坪農地只回填2百坪，裁罰和地價稅均以2千坪為基準，農民連資材室都未興建，還是被重罰，且無法解除列管。

農業處長蘇瑞祥說，依據農發條例，農地土壤不能混用砂石、磚瓦、混凝土，如果要回填，必須申請並使用乾淨土方，以免農地遭汙染。農地違規使用恢復原狀，仍可能夾帶砂石、磚瓦，無法通過複查，仍須嚴格把關，否則違規情況可能擴大。至於恢復原狀認定，會加強輔導農民。環保局長李易書表示，農地回填物如是剩餘土石方，需依廢棄物清理法開罰6千元。

吳國昌說，農民遭取締開罰，事後農民已經改善，確實有耕種行為，應體恤農民辛苦，縣府應設法幫農民解套。

許淑華說，很多農民回填土方，只是為了方便種植，但常不知道要申請。縣府已經通過鄉鎮農會宣導，只要農地填土，就需事先申請。至於過去違歸遭開罰，將以事實認定，事後已經恢復原狀，同時有耕種事實，只需輔導，不用再繼續開罰。縣府如果複查二、三次，並無違規行為，就可解除管制，避免農民因違規，一再困擾。