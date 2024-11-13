快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

政壇討論焦點...盧秀燕該不該選黨主席？中市政壇回應了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕選不選黨主席？成為政壇討論焦點。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕選不選黨主席？成為政壇討論焦點。記者陳秋雲／攝影

傳出國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席，深藍屬性的前副主席郝龍斌也發話指盧秀燕是非常好的人選。中市政壇看法，資深議員李中說，不贊成盧選黨主席，國民黨沈疴已久，盧應找代理人；另有議員說，盧秀燕不應摻和朱立倫與其他派系的鬥爭。市府則不回應。

立院前院長王金平說，他與盧秀燕幾次長談，但針對選不選黨主席，「我不問她，她也沒直接告訴我動態。」台中不少與盧秀燕熟稔的政壇人物也猜不透盧的動向，因目前各種傳言、繪聲繪影，但都未形成壓力影響盧秀燕，一則目前不是盧宣布是否參選當主席的時機，二則盧秀燕也未作決定。

中部政壇人士指出，目前各種放話與傳言，基本上都與盧秀燕無關，而是本土派與傳統深藍與現任主席朱立倫之間的較勁，本土派目前手中沒有比盧秀燕更適合的人選，為了鬥朱立倫，捧盧抑朱；深藍本來就挺盧秀燕，只要盧選黨主席，應不會再支持其他人。

一位年輕議員指出，國民黨主席之爭，猶如「鵷鶵與腐鼠」的故事，惠施做了梁國的丞相，他的老朋友莊子前去拜訪，有人對惠施進讒言說：「莊子此番來梁，就是想謀奪你的相位。」惠施聽了，十分恐慌，連忙派兵在城中搜查了三天三夜，莊子告訴惠施，鵷鶵有潔癖，不像貓頭鷹弄到一隻腐爛生蛆的老鼠就狼吞虎嚥。

議員李中說，他認為盧秀燕不應去選國民黨主席，因明年八、九月選舉，盧秀燕還有一年多的市長任期，屆時台中市議會堪比立法院，戰況激烈，盧秀燕不必引火上身。另有議員表示，國民黨財務困窘，盧秀燕如擔任黨主席，募款將是最弱的一環，不必在2028年前以就把能量消耗殆盡。

另有一派挺朱立倫，認為朱擔任主席做得不錯，盧秀燕如勉強選黨主席，除了要負責沈重的財務，還要負起2026縣市長大選的成敗，目前朱立倫做得不錯，可以專心輔助盧秀燕問鼎大位，如把朱立倫拉下來，到最後反而樹敵。如果盧秀燕市長卸任後也可擔任副主席，有自己的一片天。

有立委指出，當年蔡英文選民進黨主席是「承擔」，現在盧秀燕如選黨主席則是「搶位子」，2026年如藍營縣市長選不好，自然會要求朱下台，選得好對盧也有好處，不必摻和到黨內政爭。

國民黨 朱立倫 盧秀燕

延伸閱讀

被指在美講綠壞話 朱立倫：不要在外國面前抹紅在野黨

會見新美國安全中心訪團 朱立倫談能源政策、死刑存廢

朱立倫會見美智庫 籲加強國防自主也須兩岸交流對話

台中市捷運藍線開工底定 盧秀燕宣布展開工程發包和用地取得

相關新聞

政壇討論焦點...盧秀燕該不該選黨主席？中市政壇回應了

傳出國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席，深藍屬性的前副主席郝龍斌也發話指盧秀燕是非常好的人選。中市政壇看法，資深議...

彰縣得獎「獎不完」！縣府調查今年暑假小六畢業生外流升學減半

彰化縣最新數據顯示，113學年度小六升國中的畢業生外流減少432人，外流比例從9.5%降至4.3%，縣政府歸功致力提升教...

影／今被定調偏鄉大設陸域風機 彰化芳苑昔有多繁華這裡看得見

彰化俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗（北斗）、五番挖（芳苑）」，芳苑鄉今為偏鄉力抗陸域風機，昔日卻有8家成衣廠，為台北五...

南投農地回填土方遭取締 縣議員要求複查後解除管制

南投縣頻遭廢土入侵，縣議員吳國昌今天表示，有農民已重新栽培作物，還是被告發，應讓農民有改過機會。農業處擔心，一旦放寬取締...

夾娃娃機店、自助洗車場擾鄰 彰縣要訂自治條例管理

夾娃娃機店和自助洗車場進駐住宅區，彰化縣有居民不堪機台音樂、洗車聲半天響起擾人清夢，向縣議員陳情設法制止，縣政府接獲反映...

全台首創「以米功代金」台中首發！每分減碳300克

全台首創「以米功代金」今在台中發表，環保局長陳宏益說，「以米功代金」紙錢變身以結合平安米、疏文及祈福卡，每分可減碳300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。