政壇討論焦點...盧秀燕該不該選黨主席？中市政壇回應了

傳出國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席，深藍屬性的前副主席郝龍斌也發話指盧秀燕是非常好的人選。中市政壇看法，資深議員李中說，不贊成盧選黨主席，國民黨沈疴已久，盧應找代理人；另有議員說，盧秀燕不應摻和朱立倫與其他派系的鬥爭。市府則不回應。

立院前院長王金平說，他與盧秀燕幾次長談，但針對選不選黨主席，「我不問她，她也沒直接告訴我動態。」台中不少與盧秀燕熟稔的政壇人物也猜不透盧的動向，因目前各種傳言、繪聲繪影，但都未形成壓力影響盧秀燕，一則目前不是盧宣布是否參選當主席的時機，二則盧秀燕也未作決定。

中部政壇人士指出，目前各種放話與傳言，基本上都與盧秀燕無關，而是本土派與傳統深藍與現任主席朱立倫之間的較勁，本土派目前手中沒有比盧秀燕更適合的人選，為了鬥朱立倫，捧盧抑朱；深藍本來就挺盧秀燕，只要盧選黨主席，應不會再支持其他人。

一位年輕議員指出，國民黨主席之爭，猶如「鵷鶵與腐鼠」的故事，惠施做了梁國的丞相，他的老朋友莊子前去拜訪，有人對惠施進讒言說：「莊子此番來梁，就是想謀奪你的相位。」惠施聽了，十分恐慌，連忙派兵在城中搜查了三天三夜，莊子告訴惠施，鵷鶵有潔癖，不像貓頭鷹弄到一隻腐爛生蛆的老鼠就狼吞虎嚥。

議員李中說，他認為盧秀燕不應去選國民黨主席，因明年八、九月選舉，盧秀燕還有一年多的市長任期，屆時台中市議會堪比立法院，戰況激烈，盧秀燕不必引火上身。另有議員表示，國民黨財務困窘，盧秀燕如擔任黨主席，募款將是最弱的一環，不必在2028年前以就把能量消耗殆盡。

另有一派挺朱立倫，認為朱擔任主席做得不錯，盧秀燕如勉強選黨主席，除了要負責沈重的財務，還要負起2026縣市長大選的成敗，目前朱立倫做得不錯，可以專心輔助盧秀燕問鼎大位，如把朱立倫拉下來，到最後反而樹敵。如果盧秀燕市長卸任後也可擔任副主席，有自己的一片天。

有立委指出，當年蔡英文選民進黨主席是「承擔」，現在盧秀燕如選黨主席則是「搶位子」，2026年如藍營縣市長選不好，自然會要求朱下台，選得好對盧也有好處，不必摻和到黨內政爭。