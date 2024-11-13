夾娃娃機店、自助洗車場擾鄰 彰縣要訂自治條例管理

夾娃娃機店和自助洗車場進駐住宅區，彰化縣有居民不堪機台音樂、洗車聲半天響起擾人清夢，向縣議員陳情設法制止，縣政府接獲反映，已著手研議自治條例，目前遭遇最大困難是這兩類都屬人為噪音，不易量測並訂標準「驅離」住宅區。

夾娃娃機店看似有退燒趨勢，其實從商店街轉戰住宅區的住商合一店鋪，自助洗車場也從市郊大場轉進住宅區，規模較小但設備齊全讓方便顧客洗車，張錦昆等多名彰化區、員林區的縣議員陸續接到民眾陳情，指稱夾娃娃機店夜間有人操作機器夾娃娃等物品就響起音樂，自助洗車場也是有人深夜或半夜開車回來洗車，唏哩嘩啦很吵。

張錦昆今指出，陳情民眾抱怨夾娃娃機店、自助洗車場24小時營業不打烊，白天發出音樂、洗車聲還好，入夜住宅區較安靜，不定時響起音樂或有人洗車半小時，鄰近住戶常被吵醒又氣又無奈，希望縣政府訂定自治條例管理夾娃娃機店和自助洗車場，不能因中央沒規定就撒手不管。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，中央法規僅規定夾娃娃機店要距離學校50公尺以上，沒規定不能開在住宅區，自助洗車場也一樣，縣政府已邀請建設、環保、消防、警察等單位開會，研議制訂自治條例的可行性及內容，重點放在不能牴觸中央法規。

建設處也表示，夾娃娃機店是一般商店，沒法規禁止開在住宅區，自助洗車場中央只有負面表列，沒言明不能開在住宅區也沒規範營業時間，若要管制這兩大業別可能要從噪音等方面入手。

環保局查明噪音管制法，夾娃娃機店和自助洗車場的噪音管制標準和一般營業場所噪音管制標準無異，夜間最高不得超過35分貝，白天最不得超過80分貝。

環保局表示，操作夾娃娃機台時發出音樂、洗車時發生聲音，都非屬周期性變動或間歇性變動噪音，連續測量取樣時間須至少兩分鐘以上，取樣時距不得多於兩秒，若看到環保人員監測噪音就不操作機台、不洗車，在噪音取樣恐有很大困難。