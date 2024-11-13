企業規劃台中霧峰設生命園區 居民拉白布條反對

元扶公司規劃在台中霧峰設置生命園區，引發當地居民反彈，今天組成自救會拉布條反對；中市府表示，開發案、環評等計畫都尚未核定，因地方民意反彈甚鉅，將以審慎態度面對。

當地居民今天在霧峰區峰谷里活動中心成立自救會，並拉起白布條呼喊口號反對，峰谷里長黃錦昌、峰谷社區發展協會總幹事劉錫昌、台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠等人皆出席。

自救會發言人鄒明諺表示，今年5月元扶公司在霧峰坑口里舉辦生命園區開發案公開會議，但會議並未在開發案實際地點召開，峰谷里大多數里民對開發案一無所知，引發里民強烈不滿。

黃錦昌指出，開發案選址位於乾溪上游，當地無自來水供應，居民生活和農業用水均取自溪水或自有井。然而秋冬季枯水期頻繁，若生命園區開發後大量使用井水，將嚴重影響居民生計，迫使當地面臨更加嚴峻的用水挑戰。

劉錫昌提到，自從元扶企業於當地建設高爾夫球場後，峰谷里已深受車潮困擾，此次開發案若在高爾夫球場旁增建生命園區，將使交通情況雪上加霜。根據開發商提供的數據，生命園區在「法會日」的車流量將達到每小時300輛汽車和9台大客車，這對居民的日常生活構成更大的交通壓力。

陳祺忠說，開發位置位於石虎重要棲地，公開資料已經有說明台中區域的納骨塔數量還夠40年使用，建議開發單位撤案，又或者環評直接退回，留給石虎與其他野生動植物一個好的棲地環境。

台中市府今天透過文字稿表示，開發單位今年初提出設置霧峰區峰谷生命園區開發案申請案，目前興辦事業計畫民政局尚未核定，且環境影響評估、水土保持及農業用地變更等計畫，均未獲市府相關主管機關核定。

市府提到，地方民意反彈甚鉅，民政局將以審慎態度面對這項開發案，市長盧秀燕任內興建3座大型納骨塔，因此納骨塔位供應尚符需求。

元扶公司發表聲明表示，生命園區依照法令程序申請，一切符合相關規定，未規畫殯儀館、火葬場，以後也不會有。未來會持續溝通，希望能與地方共榮共生，善盡企業的社會責任。