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全台首創「以米功代金」台中首發！每分減碳300克

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全台首創「以米功代金」今在台中發表。記者趙容萱／攝影
全台首創「以米功代金」今在台中發表。記者趙容萱／攝影

全台首創「以米功代金」今在台中發表，環保局長陳宏益說，「以米功代金」紙錢變身以結合平安米、疏文及祈福卡，每分可減碳300克，鼓勵民眾以減碳虔誠，為環保盡心力。

台中市環保局今攜手大甲區公所、大甲區農會，推出「以米功代金」首播，並舉行聯名簽署紙錢減碳儀式。

環保局長陳宏益說，宮廟若燒香加上焚燒金紙，測出PM2.5濃度約1000µg/m3，中火測出PM2.5濃度約800到1000多µg/m3，濃度相當，只是中火量非常多。「以米功代金」非常有意義，做公益助弱勢，將祭祀米送暖傳愛同時空氣清新，增添福氣又健康。

陳宏益指出，台中市推行紙錢集中燒，不強迫，但可以看到，社區大樓幾乎交由環保局處理，台中580多家寺廟也支持響應，包括大甲鎮瀾宮、萬和宮、紫雲巖、南天宮及太平福成宮等，「以米功代金」也是用示範推廣，與農會合作，讓更多人能吃到大甲優質米，節能減碳救地球。

大甲區農會總幹事黃瑞祥說，這是大甲區農會推出的新型創意商品，用禾樂幸福米敬神做功德，一分的「以米功代金」可減少300克碳排、約減少95%金紙焚燒所帶來環境問題，農民種的優質米可以擴大通路，民眾也可選擇將幸福米留在廟宇，由廟方統一捐助弱勢做功德，小福卡可當平安符。

陳宏益說明，今天是「以米功代金」首播，見證新祭祀文化的誕生，希望民眾響應，感謝大甲農會為讓民眾祭祀時更便利，建置「以米功代金」販賣機放置廟內，鼓勵大家隨手做環保祭祀公益來減碳，共同增添福氣與健康。

環保局說明，以米功代金販賣機全國首播推廣，目前有意願裝設以米功代金的宮廟有5家，大甲鎮瀾宮將於11月15日設置，另清水紫雲巖、通霄拱天宮、台中樂成宮、台中萬和宮共4家洽談中。

全台首創「以米功代金」今在台中發表。記者趙容萱／攝影
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減碳 環保局長 農會

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