遊山林美景到巷弄美食 台中觀旅局推出4款專屬套票

搭公車去玩，台中市政府觀光旅遊局推出台灣好行-11台中時尚城中城「時尚藝文行」、「親子童遊趣」、888豐后線「鐵馬逍遙遊套票」及889大雪山線「雪山小木屋一泊二食二人遊 (好行限定保留房)」共4款專屬套票。

4款套票讓旅客解鎖台中景點及美食、探索郊區的自然秘境，也讓旅遊更加輕鬆有趣。旅客憑台灣好行搭乘證明，還可在沿線特約店家兌換豐富優惠，打造「食、宿、遊、購、行」超值的優質旅遊體驗。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中有高密度的觀光公車路網，包含台灣好行-11台中時尚城中城線、888豐后線、889大雪山線，以及66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線等，加上明年將啟動的679台中活力海洋線共8條。

為提供遊客規劃更多元豐富的山海屯城遊程，市府結合全市交通網絡，6條幹線公車、綠線捷運，及台鐵山、海、成追線，搭配U-bike形成結構性路網，旅客可透過重要幹線及節點的轉乘，便利友善的暢遊各區域。

中市府今年推出4款台灣好行專屬套票，已在易遊網、可樂旅遊、KKday、太陽網等電商平台及台鐵台北車站-易遊網櫃位銷售，透過便捷的觀光路網串聯城市精華景點與自然美景，包括文化藝術、歷史古蹟、自然生態，美食購物，目前全台中市已有超過200家優質業者加入台灣好行特約店家，提供豐富的搭乘優惠，從咖啡茶點到文創伴手禮，從深度導覽到手作體驗。

觀旅局指出，旅客可選擇搭乘台中時尚城中城線，從台中火車站舊站的歷史風情一路玩到草悟道的現代文青氣息，還能品味巷弄中的咖啡香；憑399元優惠套票即可搭台灣好行前往「225咖啡與茶」、「與魚咖啡」、「翻喫茶」或「珈琲院」任選一處享受下午茶，並在「彩虹文創草悟道門市」或「翻藝社」將台中特色好禮帶回家。

帶小孩放電旅客，推薦550元的親子童遊趣優惠套票，在國立自然科學博物館互動展區中，探索科學的奧秘。旅途中還能享用「幸運一路」的高纖營養餅乾，或品嘗「塔吉特千層蛋糕」層層疊出的綿密口感，或兌換「丸文食品」最上等的旗魚鬆伴手禮。

豐后線適合熱愛騎行的旅客來趟深度體驗，民眾購買優惠680元鐵馬逍遙遊套票，可搭乘台灣好行至「松錳租車」、「大木匠租車」或「鐵馬哥」兌換電動單車，沿著后豐鐵馬道飽覽田野迷人風光。旅途中不妨在「木匠兄妹木工房」親手製作木作小物。

觀旅局表示，大自然愛好者則歡迎搭乘大雪山線，徜徉在大雪山國家森林遊樂區的蒼翠山林間；憑2999元優惠套票尊榮入住獨具特色的小木屋，享受一泊二食的貼心服務，還能品嚐限定的肉桂夾心酥，是目前最熱門遠離城市喧囂的療癒旅程；更多套票內容及遊程資訊可至台中觀光旅遊網查詢。