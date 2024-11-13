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企業要在霧峰山區打造生命園區 居民擔心噪音和交通聲言反對

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區峰谷里居說，元扶企業開發的「生命園區」位在乾溪上游，會影響當地民生及農業用水，且是地質敏感區。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區峰谷里居說，元扶企業開發的「生命園區」位在乾溪上游，會影響當地民生及農業用水，且是地質敏感區。記者黃寅／攝影

「元扶企業」打算在台中市霧峰高爾夫球場附近的山區開發「生命園區」遭到當地居民反對，擔心恐截斷乾溪水源、水土保持做不好引發土石流，以及造成噪音和交通問題，百餘地方人士今舉辦自救會成立記者會，聲言反對。

市府生命禮儀管理處秘書張耀文出席說，元扶公司一、四月曾送件申請，但都被退回，原因是環評、水土保持和農地變更和聯外道路未達6米等不符規定，未來即使這些都經修正，也還要經過殯葬設施審議委員會審議，市府一定會為市民把關，並和民眾站在一起。

擔任自救會長的峰谷里長黃錦昌說，生命園區位在乾溪上游，會影響當地民生及農業用水。而且位處地質敏感區，921地震和山坡地開發後，曾發生乾溪潰堤事件，若再大面積開發，將危害上下游居民安全。

他說，當地已有一個金陵山園區，每到清明等時節，交通就壅塞，居民困擾不已，而且峰谷山區路窄，若是再來一個生命園區，交通和噪音等問題將更嚴重。

自救會發言人鄒明諺質疑開發的必要性，他說，台中市2022年未使用的墓基數約2萬個、未使用骨灰塔位約87萬個，總計89萬個未使用量，而近10年內台中地區死亡人數僅2萬人。而開發案包括600座棺木土葬以及2萬個埋藏骨灰，違背台中市近年的殯葬改革政策。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠也說，開發位置位於石虎重要棲地，應留給石虎與其他野生動植物一個好的棲地環境。

元扶公司發表聲明說，生命園區依照法令程序申請，ㄧ切符合相關規定，未規畫殯儀館、火葬場，以後也不會有。現代化園區是溫暖每個家庭、慎終追遠所需，並非避之唯恐不及的冰冷之地。

而且地點遠離村落，低密度開發，以生態永續、環保綠化為規畫，還有兩處樹葬區。建築物頂設置綠電設施，與政府環保殯葬改革政策一致。

元扶公司說，開發案不只為地方提供創生供應鍊，也增加中高齡就業機會，並願意提供回饋地方計畫，為地方民眾提供落葉歸根，讓子孫有回鄉動力的地方。未來會持續溝通，希望能與地方共榮共生，善盡企業的社會責任。

「元扶企業」打算在台中市霧峰高爾夫球場附近的山區開發「生命園區」當地居民聲言反對。記者黃寅／攝影
「元扶企業」打算在台中市霧峰高爾夫球場附近的山區開發「生命園區」當地居民聲言反對。記者黃寅／攝影

台中市 自救會

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