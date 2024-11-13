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台中市推以米功代金 籲支持祭祀新文化減碳種福田

中央社／ 台中13日電

年關將屆，民間祭祀活動頻繁，中市府環保局今天與大甲區農會共同推出「以米功代金」，每份包含平安米、疏文及祈福卡，鼓勵民眾用減碳方式為環保盡心力，支持祭祀新文化。

正值空污季，環保局與大甲區農會在市府舉行「以米功代金」新祭祀文化首播記者會，以大面額紙錢結合平安米、疏文及祈福卡，還建置「以米功代金」販賣機，放置宮廟內，民眾可至廟宇，以投幣或線上支付方式選購，鼓勵民眾支持祭祀新文化。

環保局長陳宏益會中指出，紙錢集中載運煉化服務已有580多家寺廟支持響應，包括大甲鎮瀾宮、紫雲巖、南天宮及太平福成宮等。

陳宏益根據實測舉例說，宮廟燒金紙的PM2.5濃度近1000微克，中火燒煤PM2.5濃度約800至5000微克，中火量大，但濃度與燒金紙差不多，提醒民眾響應以米功代金，這項措施不強迫，以鼓勵方式推廣，盼取代金紙焚燒，節能減碳救地球。

大甲區農會總幹事黃瑞祥指出，「以米功代金」是大甲區農會推出的新型創意商品，用禾樂幸福米敬神做功德，祈願平安健康種福田，讓民眾祭祀供品上可多一種選擇，減少紙錢焚燒所帶來環境問題。

黃瑞祥表示，民眾也可選擇將幸福米留在廟宇，由廟方統一捐贈給慈善機構或團體，弘揚宗教文化，也成就善舉，並將小福卡留為佩戴或紀念，祈願自己或家人平安健康。

黃瑞祥說明，「以米功代金」一樣讓拜拜有儀式感，但金紙減少95%，平常100元金紙約300公克，以米功代金的金紙不到5公克，祭祀拜拜後，米可帶回家吃平安，或捐出來給廟宇做公益，照顧弱勢；藉由祭祀活動，環保減碳，也創造農產品新通路。

環保局長 農會 金紙

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