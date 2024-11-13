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全國餐旅競賽下周日月潭舉行 吸引近200位餐飲同業報名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
全國餐旅服務競賽下周將在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場，今年已吸引來自全國各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參加。記者黑中亮／攝影
全國餐旅服務競賽下周將在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場，今年已吸引來自全國各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參加。記者黑中亮／攝影

全國餐旅服務競賽將於11月21日在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場，南投縣旅館同業公會表示，今年已吸引來自全國各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參加，競賽分為高中職組、大專組及在職組三大組別，涵蓋「整床競賽」及「托盤競賽」兩項比賽內容。

主辦單位表示，整床競賽採2人1組，參賽者須在合作中迅速完成床鋪的每一步驟，包含鋪保潔墊、床單、棉被及枕頭，評分標準包括儀容、床鋪美觀、安全衛生、速度及默契等要素，托盤競賽則以姿態儀容、托盤平穩度、水量適度及物品擺放為評分標準，參賽者須將水杯中的水穩定地置於托盤上，並沿S型路線穿梭於餐桌間，展現速度與儀態的完美結合。

南投縣旅館公會指出，南投縣舉辦旅館盃餐旅服務競賽以來，今年是第16屆，每年活動規模逐年擴大，如今已成為全國性賽事；本屆競賽分為高中職組、大專組及在職組三大組別，涵蓋「整床競賽」及「托盤競賽」兩項比賽內容，今年已吸引來自全國各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參賽。

理事長李吉田表示，南投是觀光大縣，興辦餐旅服務競賽走過16個年頭，透過餐旅業者間的良性競爭，提升服務專業水平和產業競爭力，進而吸引更多遊客，旅宿業更是南投的重要產業，每年競賽就像一場舞林大會一樣，讓全國各地的學生或從業人員有透過這個交流平台，讓南投旅宿業的服務品質更提升。

南投縣 競爭力 飯店

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