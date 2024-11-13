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「人車爭道」公園難遊憩！台中這條人行通道啟用 里民可安心走

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供
台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供

台中工業區附近民眾要到福安社區綠地「綠76」及協和公園休憩，必須人車爭道，險象環生，經市議員黃馨慧爭取，建置無障礙人行友善通道完工啟用，如今里民可安心走通道前往，獲地方好評。

陳姓里民說，以前到公園遊憩都要繞遠路，不然就是要走車道上，人車爭道連年輕人都覺得危險，何況是老人或小孩，所以去公園遊憩的意願也降低很多，現在有人行通道方便又安全，想到就可以走過去，當地生活及交通品質都提升，真的很棒。

黃馨慧表示，以前住西屯區玉成路、朝馬路附近里民要前往協和公園或「綠76」綠地休憩或運動，必須走玉成路與車爭道，若有行動不便長輩、輪椅和娃娃車通行，更是險象環生。

黃馨慧指出，當地里民、里長向她陳情，盼能有一條安全便捷的人行通道，市府十分重視行人通行空間改善，經與市府現場會勘動線討論後，建設局規畫並建置行人動線串聯「綠76」及協和公園，讓民眾進入協和公園休憩不必再繞路或冒險走在朝馬路與車爭道。

位在協和公園旁及玉成路福安社區綠地旁人行道總經費1200萬元，去年底開工、今年九月完工，在協和公園內新建鋼構人行橋及引道，「綠76」則是新建樓梯供居民通行。

台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧（左二）爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供
台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧（左二）爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供
台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供
台中市西屯區民眾要到協和公園人車爭道，經市議員黃馨慧爭取，人行通道終啟用。圖／黃馨慧提供

人行道 行人

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