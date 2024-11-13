中市忠明南路優化行人空間 興大等4校逾2萬師生受惠

中興大學在大專院校會議提案，建議改善學校周邊南區忠明南路的路況，建設局近日完成總經費達1.54億元，針對3.43公里路段進行人行環境和道路的全面優化。

中興大學校長詹富智表示，感謝市府，師生相當期待完工後享有安全、舒適的道路及步行空間。

建設局長陳大田表示，此路段工程範圍從南屯路一段至國光路，沿線經過中興大學、崇倫國中、和平國小及信義國小等4所學校，有2萬多名師生。

陳大田說明，工程路段共3.43公里，為減少交通影響，採取分段施工方式，第一到三階段是中興大學地下道至和昌街已完工；這次是第四階段從忠明南路691巷至復興路二段。

建設局表示，工程改善包括人行道拓寬、無障礙設施友善輪椅族、路口新設庇護島保障過路人安全及道路刨封後整體路面平整順暢等，全面優化行人及道路環境。

市府緊接推動三民西路、南平路及國光路等3大路口的改善工程，縮短行人穿越距離，營造安全的步行環境。