新社花海暨台中花毯節另類打卡點 6公尺高超大水果箱

為期23天的2024新社花海暨台中國際花毯節已開展，花海現場農特產品展售區設一座超大型水果箱很吸睛，高6公尺的水果箱裝上台中好橘好柿和水梨，吸引遊客拍照打卡。

台中市農業局長張敬昌表示，新社花海和台中國際花毯節，今年農特產品展售區攤位多，展售區入口擺設超大型水果箱，成為遊客打卡熱區，水果箱長高寬6公尺、6公尺、3公尺。

「台中國際花毯節」今年以「太空花境」為主題，打造總高17公尺，55公尺直徑寬的神祕太空總部，活動本月9日開幕，活動至12月1日止，活動期間會場周圍實施交通管制，台中市交通局安排免費接駁車載送遊客。