武陵農場燦爛金黃銀杏林美景正火 遊客驚艷：好像到了日本

武陵農場燦爛金黃色銀杏林美景目前正火，遊客驚艷，漫步林間有如到日本一遊，也有遊客許願颱風不要再來，他們已預定下周要上山欣賞銀杏和楓葉美景。

武陵農場表示，該農場銀杏林密集全台罕見，主要分布在桃花莊後方附近一帶，陽光大草原靠近繡球花步道附近也有銀杏林。

農場表示，受惠於中高海拔日夜溫差大及鄰近七家灣溪水氣滋潤，近期銀杏陸續由綠色轉為黃金色，預計10月底至11月中上旬為最佳觀賞期。

「桃花莊」後方附近一帶的銀杏林，鄰近七家灣溪沿溪步道間的平緩臺地，走在左後方一區的銀杏，搭配上石階梯彷彿穿梭到了日本京都的「西本院寺」一般，享受著燦爛金黃的銀杏林。