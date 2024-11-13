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阮的一生獻乎恁兜 清水消防分隊發文感謝功成身退消防車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市消防局清水分隊送走一輛舊消防車，消防隊員感謝此車陪同他們上山下海出勤務，圖為新的消防車。圖／清水消防分隊提供
台中市消防局清水分隊送走一輛舊消防車，消防隊員感謝此車陪同他們上山下海出勤務，圖為新的消防車。圖／清水消防分隊提供

阮的一生獻乎恁兜，台中市消防局清水分隊在臉書粉專發文感謝功成身退的一輛舊消防車，陪著大家上山下海打火救溺，消防隊員曾經為民移除蜂巢時無法火攻，需借助這輛消防車的水柱解決民眾困擾，消防隊員文中7度道謝，感謝這輛名符其實的「打火弟兄」。

清水消防分隊在文中說，「勞力啊，打火弟兄」，謝謝清水舊16車， 讓剛下單位的菜雞們在剛取得大車駕照後做為一開始的駕訓車輛，「雖然駕訓都魯的你全身都是傷，但你從來都不會唉一聲，但學長會靠好幾聲！」

消防隊員也感謝清水舊16車，幾年前還有補蜂抓勤務時，總能不分日夜的隨著消防隊員到達現場，評估無法以火攻移除蜂巢時，就能借用水箱的水，以水攻的方式移除蜂巢。

也感謝清水舊16車，每當執行勤務遇有狹小巷弄時，總能於救災路上快速的切換為頭車並迅速到達位於狹小巷弄內的救災現場，順利完成任務；也曾遇搜溺案件時，該車擔任起拖船架拖車的角色。

台中海線每出冬季常有山林火警，該車陪著消防隊員一早出門，火勢從南邊打完後再繼續往北邊奮戰，東邊火勢控制後繼續往西邊追逐火線，天色暗了，消防隊員仍駕駛著此車，猶如在坐碰碰車在稜線上震啊震、跳啊跳的圍堵火勢，最後「火勢熄滅」，「天也亮了」。

消防隊員感謝清水舊16車近20年來為清水分隊的付出，為海線民眾的守護，好比「江蕙 - 家後」裡的一句歌詞「阮的一生獻乎恁兜」。

清水消防分隊表示，大家對舊16車不捨，該車於民國94年到分隊報到執勤，今年除役報廢，新的16車接續任務，這種小型水箱車適合在狹窄道路和山路穿梭救援，海線地區很需要。

台中市消防局清水分隊送走一輛舊消防車，消防隊員感謝此車陪同他們上山下海出勤務。圖／清水消防分隊提供
台中市消防局清水分隊送走一輛舊消防車，消防隊員感謝此車陪同他們上山下海出勤務。圖／清水消防分隊提供

海線地區 消防隊

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