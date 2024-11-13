彰化透天厝火警撲滅 3人逃屋頂獲救送醫

彰化市中山路一段1棟透天厝今天上午7時左右發生火警，3人受困於屋頂，經消防人員引導下，順利救出送醫，所幸無生命危險，火勢在半小時控制，起火原因待釐清。

彰化縣消防局今天上午7時6分獲報，中山路一段1棟4樓透天厝火警。獲報後，立即出動18輛消防車及救護車、約40名人員前往灌救，人車於上午7時11分抵達現場。

消防人員發現，火場3樓冒出大量濃煙，有3人已跑到頂樓待救，因此將雲梯車升梯，3人於上午7時33分全數救出，均意識清楚送醫。

火場1樓鐵捲門緊閉，消防員使用破壞器材切割後，布水線入室滅火，半小時火勢控制，火警在上午7時53分撲滅。

消防人員表示，因民宅裝有住警器，住戶聽到警示聲響得知發生火災，趕緊跑到屋頂。提醒民眾在家中安裝住警器，進一步保障生命安全。