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南投垃圾沒做好分類 將破袋稽查

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
縣民丟垃圾未落實分類，疫情後每日垃圾量增加8公噸，清潔隊員處理垃圾費時費力。圖／南投縣政府提供
縣民丟垃圾未落實分類，疫情後每日垃圾量增加8公噸，清潔隊員處理垃圾費時費力。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆置量超過25萬公噸，疫情後每日垃圾量比疫情前增加8公噸，民代指陳是垃圾分類減量沒做好，縣府環保局將以強化破袋稽查，避免回收物、廚餘混入，以達垃圾減量。

南投縣議員蘇昱誠質疑，縣府要興建垃圾焚化爐去化垃圾，垃圾分類減量沒做好，南投縣垃圾堆置數量驚人，只能委託外縣市去化，每日垃圾量不減反增，甚至有清潔隊員投訴，縣民將資源回收物、廚餘、垃圾一起丟，讓清潔隊員整理時更辛苦，顯有改善空間。

南投縣環保局長李易書說，疫情後每日垃圾量從250公噸增加到258公噸，過去在學校、社區和活動時設攤，提醒民眾落實垃圾分類，但這種軟性勸導效果未如預期。

李易書提到，每年針對機關、學校、循線收運、垃圾子車點、垃圾轉運站等，執行3萬次以上破袋稽查，開立超過5000張勸導單，垃圾中含資收物的不合格率約20%，其中以塑膠容器類、紙容器類、生熟廚餘為民眾誤投至垃圾中最常見。

他說，為讓縣民落實分類，環保局將和13鄉鎮市清潔隊研議，在清運垃圾時直接破袋稽查，檢查是否夾雜廚餘及資源回收物，先柔性勸導，若不配合改善，將依廢清法開罰。鹿谷鄉清潔隊最近實施二次破袋分類，資源回收量便增加2至3%，效果不錯，也會透過每月會議，交流作法，公布垃圾減量數據。

南投縣 廚餘 環保局長

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