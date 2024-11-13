台中路樹 全台第2多國賠案惹議

台中市近五年路樹國賠案全台第二多，1404萬多元賠償金是全台最高，民代昨在議會質詢，提醒建設局應正視，慎選行道樹種，盡速移除有行車安全疑慮行道樹。市府表示，會正視養護巡檢問題，慎選樹種。

民進黨市議員昨天進行台中市都發建設水利業務質詢，要求市府盤點台中市停車格接近路樹的致災高風險路段，並加強宣導提醒，讓民眾能夠提早因應。

市議員黃守達提到，台中近五年路樹國賠申請案，2019年有29件、2020年22件、2021年38件、2022年26件，去年高達59件。另監察院的調查報告，台北市這5年路樹國賠成案48件、總賠償金952萬多元；台中有22件，總賠償金卻高達1404萬多元，為全台最高。

他質疑，市府逐年處理脆弱樹木，但路樹國賠申請案變多，建設局需重視路樹不當管理的損害。近5年申請案174件，成案僅22件，若無法證明公務機關有欠缺，民眾只能自認倒楣。

市議員謝志忠也說，台中應慎選行道樹種，木棉花落造成機車打滑、黑板樹淺根造成路面隆起，易斷枝；掌葉蘋婆花期散發臭味，果實掉落也會危害行車安全。

建設局長陳大田說，路樹國賠案是市府每年檢討重點，台中近5年樹國賠成案22件，比台北市少一半，為何總賠償金額達1404萬多元，主要是有1件進化北路路樹倒下壓死機車騎士，判賠一千多萬元。

他指出，其他國賠申請案的樣態為風災、大雨造成受傷或車損為多，但天災無法賠償，成案率低。另外，中市府會要求維護廠商投保，只要不是天災，維護廠商可很快透過投保，在第一時間讓民眾達到合理的損賠，很多損賠案沒有申請國賠。

他說明，中市府與林業單位合作，針對路樹樹種提出建議，例如烏心石、黃連木、樟樹等，並在網站公告，台中美樂地共融公園計畫也有提出樹種手冊。目前指標性會移除、汰換黑板樹，讓樹木適地適所，例如美術園道中間有多株樹冠漂亮的黑板樹，未來採公墓公園化，或河濱邊境區方式移植。