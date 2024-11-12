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逢甲觀光夜市再度獲五星！中部唯一五星金賞名攤在這

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
激旨燒き鳥逢甲二店，為今年中部唯一獲「五星金賞」樂活名攤。圖／台中市政府提供
激旨燒き鳥逢甲二店，為今年中部唯一獲「五星金賞」樂活名攤。圖／台中市政府提供

經濟部公布今年度優良市集及樂活名攤，台中以總星數2440顆，五連霸全國第一；其中，逢甲觀光夜市再度榮獲五星優良市集，激旨燒き鳥逢甲二店成為中部唯一「五星金賞」樂活名攤。

經發局長張峯源說，近年來推動公有市場及攤販集中區的攤商參與評核，已使攤商逐漸成熟，評核過程如同年度「攤位體檢」，攤商根據評核委員的建議持續精進改善，透過評核，攤商更瞭解現代化經營的趨勢，積極轉型升級，開啟傳統市集的潛在商機。

經發局表示，台中市今年共計18處獲優良市集認證（含展延），其中五星1處、四星7處、三星8處、二星2處，總計61顆星；樂活名攤885攤（含展延）中，獲得五星金賞1攤、五星12攤、四星44攤、三星489攤、二星332攤和一星7攤，名攤星數共計2379顆星，市集與名攤總星數2440顆星再創佳績。

逢甲夜市管理委員會致力於美化夜市環境、推廣智慧化服務，再次榮獲五星優良市集。此外，今年新增2處四星優良市集，為霧峰公有零售市場、東光公有零售市場。

經發局說明，霧峰市場兼具傳統樸實又有熱鬧豐富的商品和地方文化，還有許多隱藏版的在地美食名攤；東光市場去年申請到經濟部疫後強化產業體質升級轉型計畫，導入市場空間美學。

「五星金賞」今年全台僅3攤商入選，其中激旨燒き鳥逢甲二店是中部唯一獲獎的名攤。執行長曾建榮強調，透過市府與經濟部的輔導及不斷改進，並堅持串燒的食材品質，非常榮幸獲獎。

經發局提到，11月15日將在逢甲觀光夜市、霧峰市場及東光市場舉辦「台中市集第一等」活動，民眾當場消費、憑台中購物節收據，即可參加摸彩，每人限領1分，換完為止。

逢甲觀光夜市榮獲今年的五星優良市集。圖／台中市政府提供
逢甲觀光夜市榮獲今年的五星優良市集。圖／台中市政府提供

攤商 逢甲夜市

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