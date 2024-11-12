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台中烏日這路口「壓線就違規」機車族炸鍋！公務單位決定要改了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供

台中市烏日區集泉路橋新畫設槽化線、右轉專用道，並實施科技執法機車族痛批，機車要與大車爭道險象環生，一壓到槽化線違規挨罰，根本是罰單陷阱、搶錢。警方已暫停科技執法，公路局台中工務段將協調改善。

機車族投訴，集泉路橋從今年七月實施科技執法，往大肚方向外側車道原本可直行、右轉，上周新畫設右轉專用道，上橋處還畫設槽化線，禁止跨越，違規最重罰1800元，有的機車族從中山路二段上橋，因為匯入空間有限，一壓槽化線就違規挨罰，荷包失血，也有直行機車上橋後才看到右轉專用道，只能違規跨越雙白線到直行車道，或直接違規直行。

也有機車族抱怨，此路口呈Y字型，從中山路二段或新興路匯入上橋的車輛全擠在路口，且直行車只能走中線機汽車混合道，機汽車爭道，易發生車禍，險象環生，建議相關單位能畫設機車優先道改善。

台中市議員吳瓊華說，接獲機車族陳情，集泉路橋畫設新路標後，易造成塞車，且汽機車爭道，險象環生，要求烏日警分局和公路局台中工務段盡快協調改善，還給民眾平安、順暢的通行道路。

烏日警分局交通組表示，此路口去年發生21件車禍，為降低右彎車和直行車交會的風險，經會勘後建議，外側車道改成右轉專用道，由台中工務段畫設標線，因民代陳情，上周會勘2次，優化標線與相關輔助設施，這處路口科技執法已暫停，將優化後再恢復執法。

台中工務段長陳俊彰表示，此路口上周畫設新標線，其中槽化線是要導引機車往旁邊的車道，經接獲民代陳情，本月15日將邀集相關單位協調，透過優化路口標線改善。

台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供
台中烏日集泉路橋新畫設槽化線，機車族痛批，一上橋壓到槽化線就違規挨罰，根本是罰單陷阱。圖／市議員吳瓊華提供

機車族 科技執法 車道

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