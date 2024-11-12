快訊

12強賽／從一開始就是設定林昱珉抗韓 曾豪駒：我們最好的投手

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

台中神岡豐洲路6度破管引民怨 水公司管線汰換

中央社／ 台中12日電

台中市神岡區豐洲路一帶自來水管線老舊，水壓不穩、漏水頻繁，今年已發生6次破管，停水、封路搶修引發民怨。立委楊瓊瓔爭取自來水公司將投入經費，114年下半年進行管線汰換工程。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位，會勘神岡區豐洲路汰換老舊自來水管線工程說明會，自來水公司第四區管理處進行簡報。地方居民也到場關心，希望用水問題能早日解決。

自來水公司第四區管理處副處長張子中說明，神岡區豐洲路1085號至1248號自來水管，雙號側100mm塑膠管使用至今已46年，今年有6次漏水破管紀錄。用戶反映水壓不穩，經查與豐洲工業區高架水塔進水異常有關，已透過流量控制，控制水壓穩定。

張子中表示，豐洲路雙號側管線汰換工程採用直徑200mm、耐用年限可達50年的高品質延性鑄鐵管，除更換750公尺送水幹管，並抽換用戶外線，確保整體供水穩定，完工後進行路面刨除及重新鋪設，總經費新台幣1050萬元由台水公司負擔，預計114年下半年進場施工。

國民黨籍台中市議員羅永珍指出，豐洲路居民多年來反映供水、水壓不穩，常因爆管漏水而封閉道路搶修，影響當地交通。溪洲里長王明洲期待豐洲路一帶用戶供水不穩及漏水的問題獲得顯著改善。

楊瓊瓔表示，民生用水是每個家庭的基本需求，支持水公司推動自來水管線汰舊換新，期待工程順利，減少漏水、穩定水壓、提升水質，並達到節約資源的多贏目標。

楊瓊瓔 水公司 漏水

延伸閱讀

總預算案付委 藍委緊盯中火購煤、防衛韌性預算

台中神岡溝心路3米狹道危險路口...日前騎士慘死 民代會勘改善

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

川普重回白宮 楊瓊瓔：執政黨勿急著大內宣「台美關係一樣好」

相關新聞

全台首座貝類水產品初級加工場在彰化 冷鏈運輸下鍋免吐沙

彰化縣青農楊宜樺今年當選我國十大傑出青年、模範漁民和百大標竿青農，她創立品牌「打寶蛤」的水產品初級加工場今開幕，縣長王惠...

垃圾不分類累壞清潔隊員 南投縣將破袋稽查開罰

南投縣垃圾堆置量超過25萬公噸，縣議員蘇昱誠今天表示，縣府要興建垃圾焚化爐去化垃圾，但垃圾分類減量卻沒做好，每日垃圾量不...

盧秀燕邀黃仁勳逛夜市遭譏鬧國際笑話？議員送補丁衣反諷

台中市議員關心全國知名逢甲夜市，人行鋪面毀損嚴重，縫縫又補補、5年都修不好，市長盧秀燕曾喊話輝達創辦人黃仁勳來逛逢甲夜市...

台中全面汰換路燈…忘了照明不足道路？市府說話了

台中市議員張芬郁今關心LED路燈更新計畫，批不能只優先改善主要幹道及易肇事路口，應先全面盤點照明設備不足道路，避免東海女...

二百桌鹿港鹿溪宴搶翻天！有人排隊16小時 美女議員都來排

彰化縣鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」每年秒殺的「鹿溪宴」今天上午8點起現場、網路、傳真同步開賣，雖今年小漲5...

台中市新增27處科技執法12月開罰 市民要知地點看這

台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。