全台首座貝類水產品初級加工場在彰化 冷鏈運輸下鍋免吐沙

彰化縣青農楊宜樺今年當選我國十大傑出青年、模範漁民和百大標竿青農，她創立品牌「打寶蛤」的水產品初級加工場今開幕，縣長王惠美今前往贈匾並參觀加工場，肯定她北漂青年返鄉協助傳統產業升級。

楊宜樺傑出表現，獲芳苑鄉公所禮聘為鄉政顧問，提供農漁業相關意見。她表示，全國十大傑出青年農漁環保類的類別，由農、漁、環保三個領域共同競爭一個名額，競爭相當激烈，她全力做好產業轉型加值，帶領產業提升是讓得獎的關鍵，期望拋磚引玉鼓勵更多青年朋友返鄉共同為農漁產業努力。

王惠美說，楊宜樺傳承父親楊宏籲的養殖技術，結合她自身學術研究與行銷專業並導入現代科技，自創品牌「打寶蛤」行銷到日本，這個成功案例告訴大家，隨著科技發展，產業技能也要不斷革新，才能生產出符合時代的農漁產品。

楊家向彰化區漁會貸款千萬，設置水產品初級加工場，王惠美和農業部漁業署養殖組副組長林緣珠等人共同主持開幕典禮，未來文蛤經過電動機器清洗分級與人工篩選過程，並以臭氧殺菌和藉由增加水中含氧量讓文蛤把沙吐乾淨，在加工場真空包裝，低溫冷鏈運輸延長文蛤保鮮期。