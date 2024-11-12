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農村水保署4大計畫 推南投縣九份二山淨零排放示範區

中央社／ 南投縣12日電

農村水保署南投分署規劃串聯植生增匯、小水力、生質能、太陽能，打造國姓鄉南港社區成為淨零排放示範社區，今天舉辦企業合作感謝儀式，透過植樹宣示九份二山邁向綠色未來。

推動及響應「淨零排放」政策，農業部農村發展及水土保持署南投分署與企業、公部門、社區組織合作，推動國姓鄉南港社區轉型為淨零排放示範社區，今天在南港社區褒雄宮舉辦「九份二山淨零排放示範場域成果發表會」，展現示範場域「規劃設計」階段成果。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，呼應農業部減碳、增匯、循環、綠趨勢行動策略，積極媒合企業團體以增匯、綠趨勢為目標，專注環境保護同時提升社區能源自主能力，投入資源推動南港社區從植樹綠化、小水力發電、生質能、太陽光電等多面向轉型示範社區。

傅桂霖說，社區閒置空間植樹綠化；921地震後在中興橋梳子壩周邊形成落差，規劃建置小型水力發電設備推動社區能源自主；國姓鄉是水鹿養殖重鎮，水鹿糞便經生質能專家朱正永博士分析後，發現可利用水鹿糞便和農業剩餘資材進行發電，為社區帶來綠色能源。

傅桂霖表示，依循「綠能屋頂全民參與」推動方案，由南投縣政府評估後，規劃以南港國小作為社區太陽能發電示範場域，太陽能板裝設不僅將自然陽光轉換成電能，也可藉此修繕校舍老舊屋頂、強化建物結構，未來也將每月提供回饋金給南港國小。

南投分署表示，計畫技術、資金支援包含東昇扶輪社、逢甲大學綠色產品研究中心、恆水創電、新明能源有限公司、易圖科技股份有限公司、松楓生態服務有限公司等，盼透過4大行動計畫將九份二山打造為農村地區實現淨零排放、資源循環再利用典範社區。

南投縣 淨零

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