彰化芳苑、育華兩校新跑道啟用 縣長溫馨小動作讓她們留下紀錄

彰化縣芳苑國中與育華國小的跑道磨損，縣政府自籌1080萬元整修，兩校今同在芳苑國中舉行熱鬧的啟用典禮；縣長王惠美表示，新跑道給學子安全的運動設施，也給社區民眾良好的運動環境。

芳中、育華兩校同時出動特色才藝隊伍為新跑道啟用典禮表演，芳中舞龍隊蟬連全國民俗體育競賽九連霸、彰化縣長盃民俗體育十連霸，隊員龍馬精神及戰鼓隊激昂鼓聲、育華國小學童大秀騎獨輪車技術，都讓來賓看到偏鄉學子活力十足。

芳中安排三條龍啟用新跑道，王惠美拿龍珠開道，三龍尾隨在後，到達終點大合照時，大家擺好陣容時，王惠美忽然連連招手要跑道盡頭猛打鼓的戰鼓隊員過來，「不然打（鼓）半天都沒留下照片紀錄，很不公平。」

王惠美說，芳苑國中和育華國小的跑道都磨損龜裂，縣政府對芳中投入650萬元、育華430萬元整修跑道，除了PU跑道，縣政府3年運用縣款及中央補助款挹注這兩所學校合計1555萬元，芳苑國中670萬元新建棒球練習場新建、改善校園治安死角和採購體育器材設備，育華國小885萬元進行校舍耐震補強、改善頂樓漏水和兒童遊戲場改善。