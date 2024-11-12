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垃圾不分類累壞清潔隊員 南投縣將破袋稽查開罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾丟垃圾未落實分類，讓清潔隊員處理垃圾時更辛苦，每日垃圾量增加8公噸。圖／南投縣政府提供
民眾丟垃圾未落實分類，讓清潔隊員處理垃圾時更辛苦，每日垃圾量增加8公噸。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆置量超過25萬公噸，縣議員蘇昱誠今天表示，縣府要興建垃圾焚化爐去化垃圾，但垃圾分類減量卻沒做好，每日垃圾量不減反增。環保局長李易書說，疫情後每日垃圾量從250公噸增加到258公噸，將強化破袋稽查，避免回收物、廚餘混入。

蘇昱誠說，南投縣垃圾堆置數量驚人，現在只能委託外縣市去化，縣政府想要興建垃圾焚化爐徹底解決垃圾處理問題，也要重視源頭減量。他最近便接獲清潔隊員投訴，有民眾將資源回收物、廚餘、垃圾一起丟，讓清潔隊員整理時更辛苦，環保局在資源回收分類、垃圾減量仍有許多努力空間。

南投縣環保局表示，每年針對機關、學校、循線收運、垃圾子車點、垃圾轉運站等，執行3萬次以上破袋稽查，開立超過5千張勸導單，而垃圾中含資收物之不合格率約20%，其中以塑膠容器類、紙容器類、生熟廚餘為民眾誤投至垃圾中最常見。

李易書說，疫情過後，每日垃圾量從250公噸增加到258公噸。環保局在學校、社區和活動時設攤，透過環保小遊戲提醒民眾落實垃圾分類，最簡單的原則就是資源回收物、廚餘和一般垃圾分開，但這種軟性勸導效果未如預期。

為了讓民眾落實分類，環保局將和13鄉鎮市清潔隊研議，在清運垃圾時直接破袋稽查，檢查是否夾雜廚餘及資源回收物，一開始會柔性勸導民眾正確分類，若仍不配合改善，將依廢清法開罰。鹿谷鄉清潔隊最近實施二次破袋分類，資源回收量便增加2至3%，效果不錯。

環保局將透過每月定期會議，讓各鄉鎮市清潔隊交流更好的作法，並公布垃圾減量數據，達到垃圾有效減量，落實資源回收目標。

民眾丟垃圾未落實分類，讓清潔隊員處理垃圾時更辛苦，每日垃圾量增加8公噸。圖／南投縣政府提供
民眾丟垃圾未落實分類，讓清潔隊員處理垃圾時更辛苦，每日垃圾量增加8公噸。圖／南投縣政府提供

南投縣 環保局長 資源回收

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