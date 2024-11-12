彰化青農獲十大傑青 打造貝類水產品初級加工場

彰化青農楊宜樺致力推動有機水產，榮獲第62屆十大傑出青年，並打造全台首座貝類水產品初級加工場，縣長王惠美今天參加開幕儀式，特地贈匾予以祝賀。

31歲楊宜樺原本在外縣市從事行銷領域工作，因家族養殖事業面臨挑戰，她決定回芳苑家鄉與家人打拚，創辦文蛤、黑蜆專門品牌「打寶蛤水產有限公司」。

楊宜樺表示，很榮幸獲得十大傑出青年農漁環保類，作為彰化返鄉青年，將產業轉型加值、帶領產業提升，是她獲獎關鍵，期望能拋磚引玉，鼓勵更多青年一起回家鄉共同為農漁產業努力。

楊宜樺說，感謝漁會協助，讓她能建立貝類水產品初級加工場，未來會持續精進優化技術，生產出更優質的有機養殖水產，並拓展市場，讓更多人能品嘗有機水產。

王惠美致詞指出，今天是全台第1座貝類水產品初級加工場開幕，期待開發更多樣化水產品，推廣彰化文蛤及黑蜆；楊宜樺結合學術研究與行銷專業，導入現代科技，還將品牌行銷至日本，這也代表隨著科技發展，產業技能要不斷革新才能生產出符合時代的農產品。

芳苑鄉長林保玲表示，楊宜樺是鄉政顧問，期待藉此帶動更多青年返鄉，其父親是漢寶知名養殖蛤蠣大戶，楊宜樺與弟弟回鄉繼承父業並發揚光大，透過初級加工場讓產品更多樣化，更獲十大傑出青年殊榮，不僅是漢寶之光，也是芳苑鄉之光。