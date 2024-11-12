快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

台中11/18起停水36小時 市府：若遇颱風協調取消

中央社／ 台中12日電

因應水公司將進行4項工程，台中市11個行政區將從18日上午10時起停水36小時，市長盧秀燕今天表示，由於颱風將來襲，若影響台中市，將協調水公司，可能不適合在颱風期間停水。

台灣自來水公司第四區管理處為維護大台中市民供水穩定，將辦理閥類及管線改善等4項工程，預計18日上午10時起至19日晚上10時停水36小時。

台中市經濟發展局說明，停水區域包含台中市潭子區、大雅區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區以及烏日區等11區，停水戶數21萬5021戶，降壓戶數1萬303戶，共計影響22萬5324戶。

因應這次停水，盧秀燕今天在市政會議中提醒市民預先儲水備用，停水期間關掉抽水馬達，復水再開避免爆裂。

盧秀燕指出，根據中央氣象署天氣預報，颱風可能於週末起影響台灣，颱風來襲又要停水，民眾可能很不方便，她指示經發局與自來水公司協調，若颱風動向不變，如果會影響台中市的話，可能不適合停水。

停水 台中市 颱風

延伸閱讀

盧秀燕邀黃仁勳逛夜市遭譏鬧國際笑話？議員送補丁衣反諷

台中逢甲夜市道路坑洞多 議員譏宛如補丁破衣

台中市捷運藍線開工底定 盧秀燕宣布展開工程發包和用地取得

台中18、19日大規模停水36小時 盧秀燕：若遇颱風即不適合

相關新聞

盧秀燕邀黃仁勳逛夜市遭譏鬧國際笑話？議員送補丁衣反諷

台中市議員關心全國知名逢甲夜市，人行鋪面毀損嚴重，縫縫又補補、5年都修不好，市長盧秀燕曾喊話輝達創辦人黃仁勳來逛逢甲夜市...

台中全面汰換路燈…忘了照明不足道路？市府說話了

台中市議員張芬郁今關心LED路燈更新計畫，批不能只優先改善主要幹道及易肇事路口，應先全面盤點照明設備不足道路，避免東海女...

二百桌鹿港鹿溪宴搶翻天！有人排隊16小時 美女議員都來排

彰化縣鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」每年秒殺的「鹿溪宴」今天上午8點起現場、網路、傳真同步開賣，雖今年小漲5...

台中市新增27處科技執法12月開罰 市民要知地點看這

台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的...

台中路樹國賠案全台第2多、賠償金全台最高 市府說話了

台中市議員關心台中市近五年路樹國賠案全台第二多，賠償金卻是全台最高，建設局應正視，並盤點停車格倚近路樹的致災高風險路段，...

因應醫護人力短缺 國軍台中總醫院與中台科大產學合作

醫護人員短缺，國軍台中總醫院昨天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄，希望藉此加強雙方在醫護專業人才培育的合作。未來國軍台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。