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盧秀燕邀黃仁勳逛夜市遭譏鬧國際笑話？議員送補丁衣反諷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林祈烽批逢甲夜市路面破損嚴重，市府卻遲不來修復。圖／林祈烽提供
林祈烽批逢甲夜市路面破損嚴重，市府卻遲不來修復。圖／林祈烽提供

台中市議員關心全國知名逢甲夜市，人行鋪面毀損嚴重，縫縫又補補、5年都修不好，市長盧秀燕曾喊話輝達創辦人黃仁勳來逛逢甲夜市，難道要鬧國際級笑話？送上補丁衣反諷；市府說，接獲反映，一定盡速處理。

副市長黃國榮回應，人行道改善是循序漸進持續施作，他認同逢甲商圈人行道多處破損嚴重，若市府有接獲反映一定盡速處理，也請多給建設局一點時間，現在市府有燙平計畫，輕微坑洞可以先做緊急性修復。

民進黨市議員林祈烽、施志昌今天在市議會痛批，2019年提案建議改善至今，補丁夜市簡直是國際笑話，不僅磚造鋪面危機四伏，就連人行道也破損不堪，實在有損台中門面，居民氣到送給黃國榮、建設局長陳大田一件「補丁衣」，要求建設局盡速修復改善這條爛路，不要引發民怨。

林祈烽表示，盧秀燕真是鬧國際級笑話，盧秀燕喊話黃仁勳來台中逛全台最大夜市，但實際上逢甲夜市已成全國最危險路面夜市，害很多遊客被絆倒，還有長輩騎自行車摔個四腳朝天。反映了5年，就是不改，拜託了建設局5年都不理，已引發民怨。

施志昌表示，台灣人愛逛夜市，夜市的路平相當重要，希望市府要重視。

建設局局長陳大田也表示，市政要做的事情非常多，議員特別反應，會後他會親自去了解審慎評估。

台中市議員林祈烽（左）關心逢甲夜市道路破損問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽（左）關心逢甲夜市道路破損問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽（左一）、施志昌今（左二）不滿逢甲夜市道路破損，送上一件「補丁衣」反諷。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽（左一）、施志昌今（左二）不滿逢甲夜市道路破損，送上一件「補丁衣」反諷。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽（左一）、施志昌今（左二）不滿逢甲夜市道路破損，送上一件「補丁衣」反諷。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽（左一）、施志昌今（左二）不滿逢甲夜市道路破損，送上一件「補丁衣」反諷。記者趙容萱／攝影
林祈烽批逢甲夜市路面破損嚴重，市府卻遲不來修復。圖／林祈烽提供
林祈烽批逢甲夜市路面破損嚴重，市府卻遲不來修復。圖／林祈烽提供

人行道 盧秀燕 議員 逢甲夜市

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