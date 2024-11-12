台中逢甲夜市道路坑洞多 議員譏宛如補丁破衣

台中市議員林祈烽今天表示，市長盧秀燕引以為傲的逢甲夜市，人行道破損不堪，磚造鋪面危機四伏，像一件多處補丁的破衣成「補丁夜市」。副市長黃國榮表示，會立刻處理。

台中市議會今天召開都發建設水利業務質詢，民進黨籍台中市議員林祈烽、施志昌質詢指出，盧秀燕宣示要「多管齊下打造人本交通，共創友善行人之都」，日前更以「逢甲夜市」向輝達執行長黃仁勳喊話，歡迎來台中設第2座超級電腦中心，更跨口「逢甲一出，誰與爭鋒」。

林祈烽現場播放影片，逢甲大學以及國際觀觀光夜市的路口，路面坑坑疤疤，連鎖磚都鬆脫破損。他說，雨天容易積水，害遊客被絆倒，長輩騎自行車也摔個四腳朝天。

林祈烽提到，此路段反應5年無法改善，市府要如何執行人本交通的政見。林祈烽現場致贈黃國榮、建設局長陳大田，一件象徵逢甲夜市破損路面的補丁破舊上衣，希望市府儘速改善這條爛路。

黃國榮回覆，人行道改善是循序漸進持續施作，他認同逢甲商圈人行道多處破損嚴重，市府接獲反映一定盡速處理，市府有燙平專案，輕微坑洞會先緊急修復。建設局長陳大田表示，他會親自去了解狀況，審查評估道路如何改善。