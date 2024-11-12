台中全面汰換路燈…忘了照明不足道路？市府說話了

台中市議員張芬郁今關心LED路燈更新計畫，批不能只優先改善主要幹道及易肇事路口，應先全面盤點照明設備不足道路，避免東海女大生車禍撼事。市府說，每年都有路燈配額可滿足市民需求。

張芬郁說，建設局力拚明年底前汰換全市11萬盞傳統鈉光燈，汰換優先順序，竟還是以主要幹道及易肇事路口為標準，完全是好了傷疤忘了疼？今年9月發生東海女大生遭公車撞擊致死事故，其中一項肇因就是行穿線照明不足，難道要排到最後再更換？

建設局說明，預計2026年新增2萬3500盞智能路燈，將優先安裝於偏鄉地區與路燈通報維修較困難區域，以提升故障通報效率。

張芬郁認為，尚未智能化的一般型路燈，也需制定標準通報路燈維修流程。另外，縮短路燈維修時間，強調現在要修繕一支路燈，從通報至維修完成需耗費約3天，恐危害交通與行人夜間行走安全。

建設局長陳大田回應，路燈增設智慧型監測系統後，預計將大幅縮短維修時間，有望壓在24小時內完成。張芬郁表示，建設局要說到做到，她將會持續監督執行狀況。

張芬郁質疑，2025年建設局針對「路燈養護及增設」共編列4億1930萬元的預算，然扣除「台中市節能路燈換裝暨維護委託計畫」以及路燈日常修繕、電費後，經費已所剩不多，如果遇到地方民眾有增設路燈需求，建設局有辦法滿足民眾的需求嗎？

陳大田回應，每年皆有約1500支的路燈配額，用以因應民眾要求，經會勘判斷有增設路燈之必要性，會及時來增設，請市民放心。

張芬郁議員要求建設局積極加快全市路燈汰換進度，並強調路燈不只是數字問題，而是市民夜間出行的安全保障，呼籲市府在明年年底前，需如期完成鈉光燈全面汰換，不要再讓市民因道路昏暗，連行走都受威脅。