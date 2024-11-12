二百桌鹿港鹿溪宴搶翻天！有人排隊16小時 美女議員都來排

彰化縣鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」每年秒殺的「鹿溪宴」今天上午8點起現場、網路、傳真同步開賣，雖今年小漲500元，但仍有民眾從昨天傍晚就開始排隊，就是為了搶這一桌鹿港美食，連縣議員施佩妤都來幫朋友排隊，二百桌在5分鐘內完售。

鹿港鎮長許志宏說，11月23、24日晚上將在文小五預定地各開100桌的鹿溪宴今天上午開放報名，網路報名的40桌在20秒內就搶光，還有不少外地民眾從昨天就來排隊，全部鹿溪宴5分鐘內完售，看到大家這麼喜歡鹿溪宴，公所一定會更努力把鹿溪宴辦好，提升鹿港美食的精緻度。

今年的「鹿溪宴」菜色，除了必須排隊、非常難買得到的兔仔寮明豐珍牛舌餅與阿婆麻糬等點心外，還有厚切烏魚子、蒲燒鰻、鹿港特色美食炸蝦猴、鹽粉蛤、烏魚蒜、蚵仔煎、炸春捲，很多都是總鋪師的手路菜，19道菜共4500元，還有伴手禮與餐碗一起帶回家。

搶得23日鹿溪宴頭香的是來自台中的上班族，他說，三年前就有關注到鹿溪宴新聞，一直很想來吃，但知道太熱門，所以昨天一下班就到鹿港公所來排隊，排了近16小時，有排到還是覺得很值得；還有一對來自南投的夫婦，是今天凌晨2點多來排隊。

排隊人群中竟也有當地美女縣議員施佩妤，她說「太瘋狂了，我竟然去排隊」，因為每年都有人來請託，但鹿溪宴太熱門，她也不好意思佔缺，只好請朋友和她輪流排隊，但她一人也只能排一份，算是答謝志工好朋友的禮物。