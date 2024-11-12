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豐原警分局豐東、翁子、神岡3位新任所長 舉辦聯合布達典禮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原警分局3位新任所長今天聯合布達，在豐原分局辦布達典禮。圖／警方提供
台中市豐原警分局3位新任所長今天聯合布達，在豐原分局辦布達典禮。圖／警方提供

台中市豐原警分局今天舉辦新任豐東派出所、翁子派出所、神岡分駐所所長聯合布達典禮，分局長林大為主持，轄區民意代表和地方人士到場觀禮。

分局長林大為表示，3位卸任所長在職期間盡心盡力領導派出所同仁做好轄內治安、交通及為民服務工作，表達由衷感謝，其中阻詐成效優異，經統計所轄今年1月至10月底共阻詐181件、詐欺金額百萬以上案件計20件，阻詐金額總計高達新臺幣1億572萬7311元。

他說3位新上任所長學經歷豐富，期許新任所長能在現有堅實的基礎上，發揮所長，全力以赴，為該轄治安、交通及為民服務工作打拼，並以「專業、科技、紀律、服務、團隊」的新核心價值，為豐原，神岡地區打造安心宜居的治安環境。

豐東所長陳盈延中央警察大學警佐班36期2類結業，歷任該分局合作所副所長、東勢分局土牛所、永源所所長等職務。

新任翁子所長陳瑞慶中央警察大學行政警察學系77期畢業，歷任該分局交通組巡官、桃園市政府警察局中壢分局青埔所所長、龍潭分局聖亭所及中興所所長等職務。

新任神岡所長紀適華中央警察大學警佐班32期1類結業，歷任大甲分局月眉所、海漧所、外埔所、義里所所長等職務。

台中市豐原警分局3位新任所長今天聯合布達，在豐原分局辦布達典禮。圖／警方提供
台中市豐原警分局3位新任所長今天聯合布達，在豐原分局辦布達典禮。圖／警方提供

警察 豐原

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