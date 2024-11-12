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台中市新增27處科技執法12月開罰 市民要知地點看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市已有41處科技執法路口，預計12月1日再有27處科技執法路口上線。圖／台中市交大提供
台中市已有41處科技執法路口，預計12月1日再有27處科技執法路口上線。圖／台中市交大提供

台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，事故件數較去年同期下降近30%，市警局認有效改善路口交通安全，已新建置27處路口科技執法設備地點，今年12月1日正式執法。

以下為台中市新增27處科技執法位置：

編號／設置地點／取締項目

1 西區台灣大道與五權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

2 西區台灣大道與民權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

3 西區東興路與公益路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

4 西區自由路與林森路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

5 南區建國北路與東興路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

6 東區精武路與旱溪西路口 不依標誌標線號誌指示行、駛跨越雙黃線

7 東區精武路與進化路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

8 南屯區向上路與忠勇路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

9 南屯區忠勇路與永春南路口 闖紅燈、跨越雙黃線、不停讓行人

10 南屯區黎明路與環中路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

11 西屯區台灣大道與河南路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

12 西屯區台灣大道與工業區一路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

13 烏日區高鐵東路與高鐵五路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

14 北區三民路與育才北路口 不停讓行人(四向)

15 北區雙十路與精武路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

16 北區太原路與崇德路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

17 北區中清路與五權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

18 北屯區太原路與南京東路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車

19 北屯區太原路與北屯路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

20 北屯區敦富路與松竹路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

21 大雅區民生路與神林南路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人

22 大甲區中山路與育英路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

23 豐原區中山路與大洲路口闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

24 豐原區中正路與信義街口 闖紅燈、不停讓行人

25 太平區市民大道與環中東路口闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛

26 東勢區豐勢路與東關路7段口(北端) 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

27 石岡區明德路(西段)與豐勢路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

台中市新增27處科技執法路口。圖／台中市交大提供
台中市新增27處科技執法路口。圖／台中市交大提供
台中市新增27處科技執法路口。圖／台中市交大提供
台中市新增27處科技執法路口。圖／台中市交大提供

交通違規 台中市 標誌 科技執法 紅燈 行人

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