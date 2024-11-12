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台中路樹國賠案全台第2多、賠償金全台最高 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張玉嬿（右起）、黃守達、謝志忠、王立任、林祈烽、施志昌今關心台中行道樹相關問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員張玉嬿（右起）、黃守達、謝志忠、王立任、林祈烽、施志昌今關心台中行道樹相關問題。記者趙容萱／攝影

台中市議員關心台中市近五年路樹國賠案全台第二多，賠償金卻是全台最高，建設局應正視，並盤點停車格倚近路樹的致災高風險路段，讓民眾提早因應。市府說明，會盤點出來並提早公布。

建設局長陳大田說，路樹相關國賠案件是市府每年檢討重點，國賠金額全台最高，主要與進化北路樹倒伏致當事人死亡有關，會正視路樹養護與巡檢。

市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌今在台中市都發建設水利業務質詢，關心台中行道樹相關問題，要求市府盤點台中市停車格倚近路樹的致災高風險路段，並加強宣導提醒，讓民眾能夠提早因應。

黃守達說，台中近五年國賠請求案件，公園路樹2019年有29件、2020年22件、2021年38件、2022年26件，去年高達59件。監察院的調查報告，這五年路樹國賠案件，台北這五年來有48件、總賠償金額為952萬多元；台中則有22件，總賠償金額達1404萬多元，為全台最高。

黃守達質詢，為何市府逐年都在處理脆弱樹木，路樹相關國賠爭議案件卻越來越多？建設局必須去了解背後成因，重視路樹不當管理帶來的損害。近5年路樹國賠請求案件174件，成功賠償僅22件，若無法證明公務機關有欠缺，民眾多只能自認倒霉。因此，主管機關更應該有積極作為。

謝志忠質詢，台中市應慎選行道樹種，木棉花開花的時候常造成機車騎士滑倒；黑板樹淺根系易造成路面突起，且不耐強風容易斷枝；掌葉蘋婆花期散發出的氣味，讓市民難以忍受，果實掉落，也有危害行車安全的疑慮，強烈要求建設局盡速移植更換，兼顧市容與安全。

謝志忠指出，台北市、台南市都有頒訂「行道樹樹種選擇原則」，台中市只針對行道樹規畫規定，建議市府應全面盤整規畫慎選適合台中的行道樹。

台中市 國賠 路樹

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