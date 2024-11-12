因應醫護人力短缺 國軍台中總醫院與中台科大產學合作

醫護人員短缺，國軍台中總醫院昨天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄，希望藉此加強雙方在醫護專業人才培育的合作。未來國軍台中總醫院將為中台科大的學生提供優質的學習平台，協助學生們把課堂上所學的知識，轉化為實際操作的技能，協助他們未來在就業上打好基礎、做好準備。

簽約儀式由國軍台中總醫院長施宇隆少將與中台科大校長陳錦杏共同簽署。施宇隆說，醫護人員的專業養成不易，需要長時間的培育，此次與中台科技大學的合作，將促進雙方在專業訓練、實習安排及學術交流等領域的深度互動。

陳錦杏說，與國軍台中總醫院的合作恰逢其時，雙方無論是在課程設計、實習機會的提供，還是在醫護人員專業素養的提升等，都會形成強而有力的合作效應。簽署合作備忘錄，不僅合作的起點，更是未來更多創新合作的基礎，將培養更多優秀且專業的醫護人才。