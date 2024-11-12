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影／全國唯一！雨林暨觀葉植物精品大賞 15日南投登場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供

近年觀葉植物風潮盛行，「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」是全國唯一的雨林及觀葉植物競賽，今年結合景觀設計、國內外廠商進駐及拍賣會，於15日（五）至17日在國立暨南國際大學餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀尋寶。

埔里鎮公所指出，前幾年受疫情影響，不少人宅在家養植物，調劑身心，意外帶動觀葉植物大紅，甚至會自行栽培配種繁殖，為讓觀葉同好能互動交流，前年首度規畫辦理「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」，提供植物玩家競賽及交流。

埔里鎮長廖志城說，埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，有「花都」之稱，過去曾辦理多次花卉展，近年更發現鎮內環境很適合觀葉植物生長，因此以觀葉植物為主軸策展，成全國唯一一場雨林及觀葉植物競賽，受到不少植物玩家及民眾喜愛。

而「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」邁入第3屆，今年以「雨林即景」為主題，將大家認為高不可攀的雨林或觀葉植物融入生活，結合景觀設計競賽，並邀集國內外知名廠商進駐設攤，讓民眾能輕鬆參觀選購國內外植物或是特殊的植物。

廖志城也表示，除了競賽，15日下午2時邀請蕨類專家彭勝瑜演講，帶大眾一探「東北角亞熱帶雨林之生態奧秘」；16日下午2時有拍賣會，將拍賣競標參賽中的植物；17號上午9時的植物療育DIY課程，能將親手DIY製作植物帶回家。

埔里鎮公所表示，今年活動開放免費入場參觀，現場除了觀葉植物、景觀競賽展區，也將展出先前大賞及得獎植物，並有定時導覽解說、市集攤位及歌舞演出等，民眾還能逛逛暨大校園，16日傍晚更能前往日月潭花火節看煙火，順遊大埔里。

「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供
「台灣熱帶雨林、觀葉植物精品大賞」將於11月15至17日在暨大餐廳地下室一樓登場，開放免費入場參觀。圖／埔里鎮公所提供

埔里 廖志城

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