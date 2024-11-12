中華桌球排名資格賽移師彰化 246名選手拚搏爭國手資格

全國246名桌球好手今到大葉大學，參加明（114）年中華桌球排名資格賽，爭取國手資格，副縣長林田富主持開幕時感謝彰化縣體育會桌球委員會年年，把甄選國手的重要賽事留在彰化舉辦，促進彰化桌球運動風氣與觀光旅遊。

114年中華桌球排名資格賽，今起至18日在大葉體育館舉辦，今開幕典禮，中華民國桌球協會副理事長楊正雄、秘書長葉國欽、彰化縣體育會桌球委員會主任委員張錦昆和縣議員等民代、體育界人士出席，為來自各縣市的桌球頂尖選手加油。

副縣長林田富表示，114年中華桌球排名資格賽關係到選手的國手資格，共有130名男選手、106名女選手參加，比賽精彩可期，他代表縣政府感謝彰化縣體育會桌球委員會每年積極爭取重要賽事留在彰化，他預祝選手在這次比賽都有好成績，代表台灣出賽也很取得很好名次。

彰化縣體育會桌球委員會主任委員張錦昆說，中華民國桌球協會將大型賽事安排在彰化，大葉大學提供優質比賽場地，彰化縣政府大力支持，共同促成盛大賽事，他和縣桌球委員會期待經由排名資格賽推動彰化縣桌球運動蓬勃發展，促進體育文化普及。

林田富、張錦昆、大葉大學學務長黃娟娟和縣議員黃柏瑜共同開球，宣布比賽正式啟動。黃娟娟說，大葉大學近年協辦中華桌球國手選拔賽、自由盃中學組團體桌球錦標賽等賽事，致力推廣體育運動，這次與縣政府、中華民國桌球協會、彰化縣體育會桌球委員會再次合作，是實踐「公益大葉」的精神。