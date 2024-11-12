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玉山公告恢復部分長程登山線入園 瓦拉米步道受損嚴重

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供

因受康芮颱風影響，玉山國家公園各登山步道受損嚴重，經過連日來的搶通後，今天公告恢復玉山園區生態保護區部分長程登山路線的入園活動；玉管處強調，雖然開放多數長程路線，但是依據天氣預報，近期仍有颱風經過，呼籲山友妥善規畫登山行程。

玉管處表示，原本已開放玉山主、群峰線，這次開放登山路線，包括八通關線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、新康山線（嘉明湖步道至新康山往返），其他尚未開放路線，其開放時間、條件及申請方式，將另依本處入園網頁公布為主。

玉管處指出，瓦拉米步道訪客最喜歡的綠色幽徑之一，南安巡查員日前已開始於風災後進入步道進行巡查，但此次步道受雨損嚴重，從步道0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，特別呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行，待步道暢通後再行前往。

此外，玉山東部園區目前台30線僅通行到登山口，且東區公路局養護工程分局玉里工務段還在清理沿線堆積的坍方、落石，呼籲大家暫時不要前往登山口，以免影響工程進行，請訪客務必先了解玉山網站上相關資訊，並配合現場與修路工程單位的管理，注意自身的安全。

玉管處再次強調，園內山區易有降雨情形，地質不穩，並常有落石、崩塌危險，入園時務請注意路況及自身安全。如遇危險路段，應審慎評估通行安全，切勿強行通過。

玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道從0.4公里處起，沿途都有坍方，步道地貌改變破損甚多，玉管處呼籲民眾，目前瓦拉米步道無法通行。圖／玉管處提供

康芮颱風 玉山國家公園 落石

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