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真的很愛這天「脫單」！台中302對雙11成婚僅次於520

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中北屯劉男與霧峰鍾女特地選11月11日的上午11時11分良辰吉時，在大里戶所完成終身大事。圖／台中市政府提供
台中北屯劉男與霧峰鍾女特地選11月11日的上午11時11分良辰吉時，在大里戶所完成終身大事。圖／台中市政府提供

台中市民政局長吳世瑋說，今年雙11為良辰吉日宜嫁娶的好日子， 統計全台中市各戶所昨天共302對新人情定終身，較去年同日大增191對，僅次於今年520。

吳世瑋指出，新人結婚如良辰吉日又遇上具有特殊意義或諧音的特別結婚日，更是首選。像今年520（諧音我愛你）「網路情人節」台中市多達533對新人完婚，榮登今年最熱門特別結婚日。

1111意喻「一生一世、一心一意」的意涵，今年又是良辰吉日宜嫁娶的好日子，昨天雙11脫單日登記對數計302對，是今年結婚對數第二高的結婚日。

其中，北屯戶所受理38對新人登記，為全市之冠，南區戶所則有34對居次，南屯戶所計有26對共結連理，位居第三，市府也致贈登記新人「不鏽鋼雙耳鍋」成家福袋，祝福新人幸福甜蜜「鍋」一輩子。

吳世瑋提到，台中市今年1至9月登記結婚對數為1萬1993對、粗結婚率4.21‰，位居六都第一，且近5年結婚率均高於全國，市長盧秀燕帶領市府團隊積極健全社福等，包括生育津貼加碼至2萬，積極推動公托公幼倍倍增、區區親子館及台中好宅等政策，家長送托公托每月只要負擔1500元，為六都最便宜，展現市府打造婚育友善環境的決心。

民政局表示，林姓男子4年前經朋友介紹認識金山的許小姐，後在大里區創業，昨在霧峰戶所完成終身大事；北屯劉男與霧峰鍾女經朋友介紹相識，相戀一年多後決定牽手共度未來，特地選11月11日的上午11時11分良辰吉時，在大里戶所完成終身大事。

民政局說明，中市府提供優質結婚登記服務，民政局官網整合全市29個戶政事務所結婚拍照牆資訊 （https://reurl.cc/mvRKm9）；特殊結婚日相關活動訊息也可至各戶所官網或臉書粉絲專頁查詢。

林男與許女在台中大里區創業，昨在霧峰戶所完成終身大事。圖／台中市政府提供
林男與許女在台中大里區創業，昨在霧峰戶所完成終身大事。圖／台中市政府提供

台中市 新人 結婚

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