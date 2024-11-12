台中神岡豐洲路自來水管6度破管 楊瓊瓔爭取1050萬元汰換

台中市神岡區豐洲路一帶自來水管線老舊，長年水壓不穩常漏水，今年已發生6次破管，因停水、封路搶修引發民怨；立委楊瓊瓔爭取自來水公司投入1050萬元經費，預計114年下半年管線汰換工程，750公尺送水幹管將採用耐用年限可達50年的高品質延性鑄鐵管，完工後36戶供水效能可提升。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天到神岡區豐洲路汰換老舊自來水管線工程說明會，聽取台灣自來水公司第四區管理處簡報，台中市養護工程處、神岡區長梁益明、溪洲里長王明洲、豐洲社區發展協會理事長林煜紘出席，多位居民也到場關心工程進度。

自來水公司第四區管理處副處長張子中說明，神岡區豐洲路1085號至1248號自來水管，單號側於1999年已汰換150mm鑄鐵管，雙號側100mm塑膠管為1978年埋設，使用至今已46年，今年有6次漏水破管紀錄。用戶反映水壓忽高忽低，經查與豐洲工業區高架水塔進水異常有關，已透過流量控制，控制水壓穩定。

張子中表示，豐洲路雙號側管線汰換工程採用直徑200mm、耐用年限可達50年的高品質延性鑄鐵管，除更換750公尺送水幹管，並抽換用戶外線，確保整體供水穩定，完工後進行路面刨除及重新鋪設，總經費1050萬元，全額由台水公司負擔，預計114年下半年進場施工。

市議員羅永珍指出，豐洲路居民多年來反映供水不穩，水壓忽高忽低，經常因爆管漏水而封閉道路搶修，且路面挖挖補補，影響當地交通；溪洲里長王明洲說，上月下旬豐洲路又發生漏水，有4處破管，向楊瓊瓔立委反映，獲得水公司重視，期待豐洲路一帶用戶供水不穩及漏水的問題獲得顯著改善。